Okrajové části Prahy řeší přespolní řidiče, vyženou je papírovými kotouči

Po loňském zavedení parkovacích zón v Praze 5, 6 a 8 ubylo v tamních ulicích středočeských poznávacích značek. Často se však přesunuly jen těsně za hranici nově nakreslených barevných čar, kde blokují mimo jiné i stání u nemocnic, ordinací lékařů, obchodů, pošt a dalších veřejných zařízení.

Všechny zmíněné městské části proto v srpnu své zóny rozšíří. Bránit se začínají i další radnice, které se zapojením do městského systému parkování nepočítají. Problémy se středočeskými auty chtějí řešit pomocí kusu papíru.

Prahy 13 a 17 totiž v červenci spustí zkušební provoz parkování s takzvaným parkovacím kotoučem. Na vybraných místech tam tak řidiči budou muset za okno svého vozu viditelně umístit papírový kotouč, na kterém vyznačí čas příjezdu. Policisté pak jednoduše zkontrolují, zda řidiči na místě nestojí déle, než je povoleno. Kotouče jsou k dostání v papírnictvích, poštách a na radnicích obcí, které je využívají.

Nový systém parkování Do konce příštího ledna budou městské části, ve kterých se nacházejí parkovací zóny, sjednoceny pod novým systémem, který od loňska funguje v Praze 5, 6 a 8. Všude tak budou parkování kontrolovat kamerová vozidla. Zároveň může dojít k dalším změnám. Rezidenti by mohli mít jistý počet hodin, které by mohli využít v jiných městských částech. Od listopadu má být také přepracován ceník – nově by měli za parkování ušetřit například živnostníci.

Mezi ně od loňského podzimu patří i Suchdol, který je pro středočeské řidiče lákavý, protože odtamtud jezdí často do centra MHD. „Městská policie to musí vymáhat, ale v zásadě to funguje dobře. Máme to takto vymezeno v exponovaných centrálních částech Suchdola a tam to svůj účel plní,“ říká o parkování s kotouči Petr Hejl (STAN), starosta Suchdola. Myslí si, že kdyby radnice opatření nezavedla, byla by dnes již situace v centru Suchdola nesnesitelná.

Podobně to vidí Praha 12, která parkovací kotouče využívá na části parkoviště u Polikliniky Modřany. „Nyní toto omezení rozšiřujeme na celou plochu parkoviště i lokalitu kolem polikliniky,“ říká radní Prahy 12 Lenka Vedralová (ANO). Opatření podle ní bude platit i u pošty v okolí Sofijského náměstí. „Chceme zabránit tomu, aby mimopražští řidiči využívali tato parkoviště jako odstavná,“ dodává.

Je možné, že se tímto řešením inspirují i další městské části. Kotouče jsou pro ně totiž jednodušším řešením než začlenění do městského systému zón. To totiž představuje komplikovaný a dlouhý proces, který musí posvětit magistrát.

Zóny v Praze 4 nejdříve v únoru

To je ostatně vidět i na příkladu Prahy 4, kde měly zóny vzniknout společně s Prahou 5, 6 a 8. Praha 4 však podle magistrátních úředníků zaslala příliš mnoho připomínek, a proto byla z první vlny kreslení nových barevných čar vyřazena. Teď si vedení radnice připojení k zónám odhlasovalo znovu.

„Praha 4 se stala klínem mezi Prahou 2 a Prahou 5, kam svá auta parkují mimopražští řidiči, kteří už nemohou v těchto městských částech bezplatně zaparkovat. Ulice jsou přeplněné i v místech, kde to může ohrozit bezpečnost silničního provozu,“ vysvětlil starosta Prahy 4 Petr Štěpánek (Zelení), proč se radnice o zavedení zón znovu uchází.

Náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) už dříve uvedl, že s povolením zón v dalších městských částech nebude pospíchat. Počká prý, až se do nového systému, který funguje v Praze 5, 6 a 8 a kde parkování kontrolují kamerová vozidla, připojí i zbytek radnic, které již zóny mají. „Můj postoj stále platí. Vzhledem k tomu, že vrcholí příprava na přechod centra města do nového systému, je reálné připojení Prahy 4 nejdříve k 1. únoru 2018, spíše však až na jaře 2018,“ říká náměstek. Zavedení zón také stále zvažuje Praha 9. I ta dříve narazila na nepochopení ze strany magistrátu, když chtěla na svém území zřídit jen fialové smíšené zóny a nasadit v nich nejnižší možnou sazbu – deset korun za hodinu parkování. Magistrát namítal, že by takový systém ročně prodělal deset milionů korun. S tím však radnice nesouhlasí. „Nabídli jsme magistrátu, že bychom si rádi sedli a celou věc u stolu vyřešili, ale k žádnému jednání zatím nedošlo,“ říká radní Prahy 9 Tomáš Holeček (ODS) s tím, že radnice stále trvá na jednotném systému fialových zón.

V letošním roce se tak zóny rozšíří jen v městských částech, které už je mají. Konkrétně v Praze 5, 6 a 8, kde nevznikly na celém jejich území a kde se mimopražská auta pouze přesunula do ulic jen těsně za hranicemi parkovacích zón.

V případě Prahy 5 tyto hranice dodatečně zahrnou ještě oblasti Hřebenky, Malvazinek, Motola a Starého Barrandova. Praha 6 přimaluje barevné čáry na Bořislavce, Petřinách a ve Starých Vokovicích. V Praze 8 se bude přespolním řidičům hůře parkovat v Kobylisích, Střížkově a v části sídliště Ďáblice. Ve všech těchto městských částech začnou rozšířené zóny platit během posledního srpnového týdne.