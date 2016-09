Parkovací zóny prodraží nákup i řemeslníka. Stěhováci bojují s časem

„Starší paní z ulice, kde nově mají parkovací zónu, nedávno potřebovala drobnou opravu. Nabídl jsem jí, že to udělám v sedm hodin ráno, kdy tam ještě může kdokoli stát zdarma,“ řekl iDNES.cz pražský elektrikář Jiří Chmela pracující nejčastěji právě na území páté městské části.

V modré zóně smí ve všední dny od osmi do dvaceti hodin stát bezplatně pouze rezidenti s platným oprávněním (více zde).

„Problém je v podstatě v tom, že se to prodražuje všem zákazníkům, kteří tam bydlí. Pokud musím v místech za parkování zaplatit, o částku za parkování se navýší cena práce,“ doplnil.

Náklady navíc to jsou i pro majitele stěhovacích firem, kteří v páté a šesté městské části doposud parkovali u vchodů zdarma a ze strany městské policie jsou zvyklí vesměs na pochopení a shovívavost.

„I když jim třeba někdo zavolal a stěžoval si, nepokutovali nás, chápou, že plný byt zkrátka nelze vystěhovat za pár minut,“ přiblížil majitel jedné z firem Milan Bálek.

Zabírat po dobu nezbytně nutnou k naložení nákladu třeba i část chodníku jim dovoluje zákon o pozemních komunikacích. „Jestli jsme pokutu za špatné parkování dostali za dvaadvacet let fungování dvakrát, je to moc. Strážníci k nám vždy byli tolerantní,“ přitakal David Novák z konkurenční stěhovací firmy.

Boj s vyměřeným časem

V zónách placeného stání jezdí monitorovací automobily, které podle SPZ kontrolují, zda mají všichni zaplaceno nebo vyřízené rezidentské oprávnění. Interval jejich průjezdu je patnáct minut, aby zbytečně neřešily třeba řidiče, kteří v zóně zastaví například jen kvůli vyložení nákupu.

Nový systém proto netrápí třeba pracovníky Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 5, které zajišťuje i rozvážku obědů seniorům. „My tam nikde neparkujeme, řidič na moment zastaví a roznašečka na chvíli odběhne, takže pro nás to problém není,“ vysvětlila koordinátorka Daniela Chodounská.

Přestože stěhováci nákladním autem většinou nezabírají „klasické“ vyhrazené parkovací místo, monitorovací vůz je nasnímá taky a kdyby řidič neměl zaplaceno, za pár dní čeká majitele auta obsílka s pokutou.

„Když stěhujete z vyššího patra plný byt 2+1 nebo větší, nakládání většinou alespoň tři hodiny trvá,“ podotkl Bálek. Právě tři hodiny je maximální možný čas státní návštěvníků v modré zóně, které je navíc možné zaplatit jen s pomocí mobilu s přístupem k internetu (psali jsme o tom zde).

„Určitě to je do určité míry komplikace. Podnikatelům tady nikdo nic neulehčí. Nenapadne je dát jim třeba výjimku,“ dodal Bálek.

Podle mluvčí TSK Barbory Liškové nejde však o nic nového, protože v Praze 1, 2, 3 a 7 museli stěhováci, stejně jako všichni ostatní návštěvníci v modrých zónách platit už dřív. Musejí tam navíc kupovat stírací kupon za 120 korun na dvě hodiny, případně pak celodenní za 400. „S pomocí virtuálních parkovacích hodin (webové aplikace) si v nových zónách mohou zaplatit i kratší dobu než dvě hodiny,“ vyzdvihla.

Parkovací místo pro zákazníky? Nemáte nárok

Třeba majitel obchodu s cyklistickými potřebami v Kladenské ulici v Praze 6 usiloval o vyhrazené parkovací místo pro zákazníky před svojí prodejnou.

„Bylo nám řečeno, že to u nás v ulici nejde, zákazníci tudíž musejí zaparkovat na placeném stání. Dřív jsme tato vyhrazená stání sice taky neměli, ale vždy se našlo volné místo, kde mohli nakupující bezplatně zaparkovat,“ přiblížil prodavač Jiří Karas s tím, že na začátku a na konci ulice jsou pouze dvě místa vyhrazená pro zásobování.

Majitel obchodu si nakonec za 12 tisíc korun na rok zařídil alespoň parkovací oprávnění pro sebe. To mohou v modré zóně získat jen lidé s trvalým bydlištěm v dané oblasti či právě majitelé provozoven či nemovitostí.

Nové zóny placeného stání Nově jsou v Praze 5, 6 a později na podzim budou na Praze 8. Modrá je v nich stále (jako v Praze 1, 2, 3 a 7) primárně pro rezidenty, ale i zde mohou parkovat návštěvníci, ovšem maximálně jen tři hodiny. Oranžová zóna je jen pro návštěvníky a opět jen na maximálně tři hodiny. Třetí je zóna fialová. Ta je smíšená a mohou v ní parkovat jak rezidenti (neomezeně), tak i návštěvníci s omezením na 24 hodin.

„Není to zanedbatelná suma, místo ale potřebujeme kvůli skládání zboží. Nikdo z toho tady není nadšený, ulice je nyní věčně poloprázdná a je to pro nás omezení. Doufáme, že se to nepromítne na tržbách,“ doplnil Jiří Karas z Bike Gallery.

Podobné problémy pociťují v obchodě s krmivy a doplňky pro domácí mazlíčky v dejvické ulici Na Hutích, která navíc stejně jako cykloprodejna funguje jako výdejní místo e-shopu.

„Už předtím sem zákazníci ani dodavatelé moc jezdit nechtěli, parkovat nebylo kde. Teď je to však ještě složitější,“ říká prodavač z obchodu v pasáži Josef Svoboda.

„Místa je nově sice hromada a nemyslím si, že by lidi vyloženě nechtěli za tu chvilku zaplatit, ale hlavně ti starší se s tím nepopasují snadno, parkovací automaty (v oranžových a fialových zónách, v nových modrých zónách běžné parkovací automaty nejsou - pozn. red.) nikdo moc nechápe. Možná bych věděl, kam strčit kartu, ale to je tak vše,“ dodal.

Připouští však, že místním obyvatelům se díky novému systému ulevilo. „Parkovaly tady naplaveniny ze středních Čech, odstavily auto a pokračovaly autobusem či metrem, místní byli nešťastní a půl hodiny večer kroužili a hledali místo.“

Přestože jsou s chovatelským sortimentem jediná prodejna v okolí, obávají se poklesu tržeb. „Jsou tady různá květinářství a další malé krámky, pro některé by to mohla být likvidace, když sem nikdo nebude chtít jet,“ dodal.