Parkovací zóny vynášejí Praze miliony, zisk slibuje vrátit do ulic

Sto třicet milionů korun magistrát zaplatil za rozšíření systému placeného stání o více než čtyřicet tisíc míst. Rozhodně však na správě parkování v barvou nově olemovaných ulicích neprodělává. Vyplývá to z prvních ucelených údajů o fungování parkovacích zón v Praze 5, 6 a 8 a v oblasti Jarova v Praze 3.

Náměstek primátorky Petr Dolínek hodnotí nové zóny jako úspěšné, jelikož ulehčily rezidentům hledání místa k zastavení a lidé, kteří v nich parkovat nesmějí, je víceméně respektují.

„Řidiči bez parkovacího oprávnění do zón zbytečně nevjíždějí, což se projevilo i ve snížení hlukové zátěže i emisí a zvýšením bezpečnosti v ulicích,“ říká.

Stroj na peníze i klidné ulice

Zároveň je jasné, že Praha na zónách do budoucna vydělá poměrně hodně. Bez započtení již zmíněných zřizovacích nákladů stál totiž město provoz nových zón od srpna do prosince třináct a půl milionů korun. Jen návštěvníci v nich však za stejné období zaplatili za parkování přes třicet milionů korun.

Jak zóny v Praze usnadnily parkování

Další peníze navíc Praha získala od rezidentů, kteří si kupují parkovací oprávnění. Zatím si jich v Praze 5, 6 a 8 pořídili 44 635 za téměř šedesát milionů korun. Zdaleka největší zájem je o roční oprávnění, ačkoliv jsou v nabídce i pololetní a čtvrtletní.

Na pokrytí běžného provozu nových zón tak bohatě stačí peníze vybrané od řidičů bez parkovacího oprávnění. Ba co víc, rozdíl mezi částkou, kterou zaplatí návštěvníci i rezidenti, a provozními náklady vrátí městu nejdéle do roka i náklady na zřízení zón.

„Současný ceník je kompromisem, který vzešel z koaličního jednání, na kterém zejména zelení požadovali výrazně dražší parkovné,“ komentuje Dolínek účty z parkování v nových zónách. Dodává však, že „přebytečné“ peníze město investuje zpět do rozvoje parkování.

Zároveň je přesvědčen, že je s ceníkem třeba pracovat a některé položky až o desítky procent zlevnit. Týkat by se to podle něj mohlo poplatku za druhé auto v rodině a částky, kterou za parkování v zónách platí živnostníci. „Nikdo z nás nestojí o to, aby zóny likvidovaly podnikání a drobné živnosti,“ říká náměstek.

Předpisy poruší jen hrstka

Peníze Praha získala také z výběru pokut. Celkem už se totiž přestupku v nových zónách dopustilo 5 600 lidí, z nichž sankci obdrželo 4 676. Vymáhání pokut však nějakou dobu trvá a zatím je uhradilo pouze 2 426 řidičů. Za své prohřešky zaplatili celkem 1,179 milionu korun. Bílé auto společnosti Eltodo už pomocí kamer zkontrolovalo dva miliony registračních značek.

Do budoucna mají za výběr pokut zodpovídat městské části a magistrát, který je řešil doteď, bude nově sloužit jen jako odvolací orgán. Alespoň pokud tuto změnu schválí zastupitelé.

Podle původních plánů se měly o pokuty městské části začít starat již od 1. května. K tomu ale zřejmě nedojde. Některé radnice totiž magistrát požádaly, aby termín ještě posunul.

„Zatím jsme proto například nemohli vypsat výběrová řízení na nábor potřebných úředníků,“ vysvětluje Jan Korseska, radní Prahy 2. Navíc podle něj nejsou dořešeny ani další technické otázky a nechce prý, aby byl v květnu spuštěn polovičatý systém, který bude Pražanům působit obtíže. Radnice Prahy 2 proto navrhla odložení květnového termínu až na únor příštího roku.

Naopak radní Prahy 8 Karel Šašek by si přál, aby ke změně došlo co nejdříve. Současný systém, kdy je odvolacím orgánem ministerstvo dopravy, podle něj totiž vede k tomu, že se řada řidičů díky odvolání pokutám zcela vyhne. Což způsobuje, že řidiči zóny příliš nerespektují.

„Díky zónám se lépe parkuje“

Na srovnání vytíženosti parkovacích míst v loňském roce a v roce 2011 je nicméně z údajů magistrátu také patrné, že zóny přispěly ke zklidnění dopravy. V lokalitách, jako jsou Dejvice, Karlín, Libeň, či Smíchov, kde poptávka po parkovacích místech dříve převyšovala nabídku, klesla jejich vytíženost až o třetinu.

Řidiči už tak podle Dolínka netráví v autě během parkování zbytečné minuty navíc, čímž ulehčují dopravě a šetří i životní prostředí.

Počet zaparkovaných vozidel v nových zónách klesl i v nočních hodinách. Logicky však méně, jelikož většina mimopražských aut v ulicích nestála přes noc ani dříve.

Stále více se však zvětšuje rozdíl mezi počtem vydaných oprávnění a dostupných parkovacích míst. Praha 5, kde je v modrých a fialových zónách

6 360 míst, vydala již 8 429 oprávnění, v Praze 6 se 17 252 místy si lidé vyzvedli 22 384 oprávnění a Praha 8 s 11 397 místy vydala oprávnění 13 172.

Ve všech zmíněných městských částech jsou i oranžové zóny a další vyhrazená místa, v těch však oprávnění rezidentům parkování neulehčuje. Pokud se bude tento rozdíl dále zvětšovat, stejně jako se to stalo dříve v Praze 7, mohlo by to do budoucna problémy s parkováním znovu způsobit.

Městské části, kde jsou zóny již delší dobu, se podle Dolínka do nového systému připojí v únoru 2018. Praha 1 a 2 dokonce letos v říjnu. Náměstek zopakoval, že zavedení zón v Praze 4 a 9 není jisté. „Budu chtít nejdříve vědět, jak mají vyřešeno parkování pro návštěvníky,“ dodal.