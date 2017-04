Problém s parkováním omezuje autobusy, mezi auty u nemocnice neprojedou

Na počátku dubna dokonce situace dospěla tak daleko, že se autobusy k nemocnici ani nedostaly, a linky končily trasy na Vypichu. Tehdy nepomohli ani strážníci, kteří dopravu před nemocnicí často musí řídit kyvadlově, aby autobusy vůbec projely.

„Důvodem operativního odklonu byla neprůjezdná ulice Roentgenova, respektive její část, která vede k parkovištím návštěvníků nemocnice,“ potvrdila mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.

A kolonami se mnohdy ztěžka prodírá i sanitka.

„Dopravní komplikace u hlavního vstupu do nemocnice nás trápí, ale nejsme správci komunikace. O problému aktivně jednáme s Prahou 5 a pražským magistrátem a snažíme se dosáhnout co nejrychlejšího a nejefektivnějšího řešení,“ uvedla mluvčí nemocnice Na Homolce Martina Dostálová. Kdy to bude, ale zřejmé není.

I dopravní podnik zmiňuje, že odklon linek je mimořádnou událostí. Nicméně řidiči linek 167 a 168 hlásí problémy s průjezdností či nevhodně zaparkovanými vozidly poměrně často. Nejhorší jsou pracovní dny dopoledne.

S nedostatkem parkovacích míst se potýká většina pražských nemocnic a je to také důvod, proč mají nastavené drahé parkovné (psali jsme zde).

Běžně autobusy jezdí přes zastávku Na Šafránce (zeleně) a končí na Nemocnici Na Homolce (modře). Při odklonu končily na Vypichu.