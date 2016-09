Do Německa šly desítky kilo marihuany od správce skate parku, tvrdí spis

Šlo o neobyčejně kvalitní zboží. Tak marihuanu podle svých výpovědí hodnotili zákazníci z Bavorska. Státní zástupkyně byznys se sušinou vidí prozaičtěji.

„Aniž by byl držitelem povolení k zacházení s návykovými látkami, zajistil dodání a současně se podílel na organizaci a vývozu nejméně 70 kil sušiny,“ citovala z obsáhlé obžaloby Jaromíra Biolková.

Němečtí partneři a kurýři podle obvinění zboží s nezaměnitelnou vůní z Prahy začali vozit před čtyřmi lety. Do Řezna putovaly v autech a na motorkách dodávky od tří kil marihuany. Největší zásilka podle spisu měla asi osm kilo a určena byla do Mnichova pro potřeby tamní rockové kapely. Gram marihuany stál čtyři až pět euro, tedy až 130 korun.

Stovky gramů marihuany správce a barman Dušan S. přechovával podle policistů z Národní protidrogové centrály (NPC) loni ve svém bytě, garáži a autě. „Celková hmotnost sušiny konopí dosahovala 7402 gramů netto,“ uvedla uvedla k tomu státní zástupkyně.

Obžalovaný byl při výslechu poměrně stručný, krátce pohovořil o svém životě a majetku. „Nebudu k věci vypovídat,“ využil poté svého práva a vrátil se na lavici obžalovaných. Případnou výpověď odmítla na dotaz soudce také jeho družka.

Více než dobré zboží

O hodně hovornější však byli němečtí obvinění, ti před časem vypovídali v Řezně a Würzburgu do protokolu německým a českým policistům za účasti obhájce Dušana S. Několik dodávek „trávy“ z Prahy do Řezna přepravil v najatých autech také kurýr Fatih S.

„Později jsem se dozvěděl, že je to zboží od Dušana. Ten s tím však nemanipuloval. Na to měl lidi,“ uvedl mimo jiné Němec. Ten za jednu cestu inkasoval 1500 eur, přibližně 40 tisíc korun, za to však musel platit pronájem vozu a benzin. „Zboží to bylo víc než dobré,“ pochvaloval si zboží Fatih S.

„Slyšel jsem, že Dušan má k dispozici lidi, kteří mu to pěstují v lesích,“ vypověděl bodyguard Kevin B., který chránil jednoho z bavorských spoluorganizátorů byznysu. Ten také vylíčil, jak při jedné z cest do Prahy měnili 18 500 eur, přibližně 400 tisíc korun, na zboží ve směnárně za koruny. „Na směnárnu nás upozornil Dušan,“ uvedl svědek.

„Množství drogy se kontinuálně zvyšovalo. Bylo všeobecně známo, že ji dodával muž zvaný Dušan,“ sdělil při výslechu jeden z Němců, Phillip S. Nákup omamných látek fungoval prý na „komisi“. Němci podle tohoto principu nejprve v české metropoli odebrali drogu a hradili již až při příštím nákupu.

Další z pozatýkaných Němců tvrdil, že onen „Dusan“ měl zboží v pytlích na odpadky. Předávky v Praze se odehrávaly buď v jeho bytě, nebo ve skate parku v centru města. „Viděl jsem Dušana asi patnáctkrát,“ uvedl Phillip S. Při identifikaci podle fotek si však nebyl Dušanovou totožností zrovna moc jist, což v jednací síni ihned zdůraznila advokátka obžalovaného.

Olej v „trávě“

Ne vždy se však transport marihuany povedl. Při jedné z cest Fatiha S. sáčky s drogou pašeráci ukryli do kol najatého Mercedesu. Kvůli poruše však do nich vytekl olej. Při další z cest Fatiha S. zastavili na dálnici ještě v Bavorsku policisté a zkonfiskovali mu půjčené auto. To totiž nemělo povolení vyjet z Německa.

Zcela jasné zatím není, jak skončil transport pro rockovou formaci v Mnichově. „Vyjádřím se k tomu až v dalším průběhu řízení,“ uvedl k těmto výpovědím obžalovaný Dušan S.