Bytný ho vyhodil z chatky, tak na něj zaútočil bajonetem. Dostal 12 let

„Lze se ztotožnit s názorem obžaloby, že se jednalo o pokus vraždy spáchané s předchozí rozvahou. Jednání je jasně prokázáno. Trest lze považovat za přiléhavý. Obžalovaný byl navíc v době útoku v podmíněné lhůtě za předchozí trestný čin,“ zdůvodnil verdikt soudce Pavel Benda.

„Vina obžalovaného byla bezpečně prokázána provedenými důkazy. Obžalovaný v telefonickém hovoru před činem hovořil o tom, že svého bytného usmrtí. Bezprostředně po činu policistovi, který ho zatýkal, uvedl, že svého jednání nelituje,“ uvedl státní zástupce. Ten pro Machatu požadoval trest v dolní polovině sazby, která činí 12 až 20 let.

„Můj klient jednal ve stavu prosté opilosti a afektu. I proto nemohlo jít o předem připravené jednání,“ tvrdila naopak obhájkyně. Na vině je podle ní i pobodaný majitel chatky. „Šlo z jeho strany o zvlášť zavrženíhodné jednání,“ popsala advokátka způsob, jakým jejího klienta vyhodil na ulici.

Obhajoba pro Machatu požadovala podmínku anebo mírný trest za ublížení na zdraví z omluvitelných pohnutek. „Útok jsem vedl zbraní, schopnou zabít, přesto se to nestalo. A to proto, že toho nejsem schopen. To nemění nic na tom, že lituji toho, že jsem se k tomu snížil,“ hájil se obžalovaný.

„Zabil bych jich sedm“

„Jsem rozhodnutý, že toho člověka zabiji. Věřte mi, je to zlý člověk,“ uvedl loni 25. července Machata v telefonním rozhovoru s ženou z agentury, která má na starosti zprostředkování práce. Byl tehdy zoufalý z vyhazovu z nájmu i obavy, že přijde o práci. „Mohl bych jich zabít sedm, i dceru a bejvalku. Ale to neudělám,“ řekl mimo jiné v debatě.

Několik desítek minut po rozhovoru se Machata vypravil do Višňovky a bodákem zaútočil na domácího. V jednací síni analyzoval několikaminutovou nahrávku psycholog Jiří Klose. „Jednal rozumně, směřoval k vytyčenému cíli. Je tam určitá příprava a srozumění s tím, ublížit,“ rozebral záznam Jiří Klose.

Ubližují mi, tak by se dal shrnout názor obžalovaného na proces i životní maléry, které ho provázely předchozí roky. Známý ho měl připravit o byt, ubližovala mu bývalá žena. Navíc se na něj valila série exekucí.

Tím tě podřežu

„Šermoval mi nožem před obličejem, aby mi ukázal, čím mne jednou podřeže,“ vypověděla na policii jeho exmanželka. Tu například jednou, když si rozšlápl plastový model letadla, vyhodil nahou z bytu. „Myslel jsem, že bude škrábat na dveře, ale zachovala dekorum. Šla nahá k sousedům,“ popsal to obviněný.

Za domácí násilí dostal také trest od obvodního soudu. „Pil rum a fernet. Přestal jsem se s ním proto stýkat,“ uvedl jeho někdejší kamarád. Dramatickou zkušenost s ním měl i muž, který ho stěhoval z bytu. „Dal mi do rukou nůž a řekl, ať to s ním skončím,“ uvedl svědek policii.

„Je militaristicky založen, má rád vietnamskou válku. To považuji za úchylku,“ sdělil vyšetřovateli další Machatův známý.

„Prošel jsem mnoha traumaty. Není to tak, že bych pořád jen svaloval vinu na druhé,“ komentoval výpovědi obviněný.

V inkriminovaný den bodl bytného do hrudníku. „Ty hajzle,“ pronesl při tom. Svědci uvedli, že pak vzal klacek, kterým napadeného bil a kopal do něj. Když na něj začali křičet svědci, nechal toho. „Měl jsem to dodělat,“ sdělil policistovi, který ho zatýkal.

Zraněný muž skončil v péči lékařů na urgentním příjmu, v nemocnici pobyl několik dní. Podle soudního lékaře útok mohl skončit i fatálně. „Nebyl to moc dobrý člověk, takového chlapa jsem tam nechtěl. Neplatil mi,“ popsal majitel chatky to, co předcházelo útoku.

Bezdomovci v chalupě

V chatce obviněný bydlel od března 2016 poté, co se musel odstěhovat ze svého bytu. I tady měl prý problémy s nájmem. Majitel domku ho chtěl vyhodit, choval se však poněkud svérázně, nejdříve k němu nastěhoval bezdomovce, pak Machatu vyhodil.

„Ano, lze konstatovat, že se obžalovaný dostal do prekérní situace. Ale nelze přehlédnout, že se do ní dostával často vlastním přičiněním. Může za to i jeho alkoholismus, který vedl ke zhroucení jeho mezilidských vztahů,“ řekl k tomu soudce Pavel Benda.

Verdikt není pravomocný, lze se proti němu odvolat k Vrchnímu soudu v Praze. Státní zástupce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou, Machata se odvolal.