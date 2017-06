Tunel pro lední medvědy, potok pro pandy. Zoo představila nové pavilony

Pavilon Arktida pro lední medvědy, tuleně a severské druhy ptáků se bude skládat ze třech částí, jak už je ostatně naznačeno v jeho názvu.

Expozice ledních medvědů bude rozdělená na výběh pro samici a samce. Jejím největším lákadlem má být podvodní tunel, který návštěvníkům umožní pozorovat lední medvědy, jak plavou a potápějí se. Celkové náklady budou zhruba 150 milionů korun.

Lední medvědi se tak přesunou do klimaticky příznivější severozápadní části zahrady.

„Za více než 80 let se naprosto změnil pohled na to, co lední medvědi potřebují. Stávající expozice byla vybudována v 30. letech a je naprosto nevyhovující. Je navíc orientována na jihovýchod, čili na ni velmi svítí slunce, což je pro polární medvědy naprosto špatně,“ sdělil ředitel zoo Miroslav Bobek.

Díky přesunu by návštěvníci měli víc vidět lední medvědy i v létě, kdy se dosud zdržovali především v chladnějších vnitřních prostorech pavilonu. Arktida bude stát na místě dnešního výběhu kiangů a na ploše, která je prozatím nevyužívaná.

Hned vedle ledních medvědů budou tuleni. Ti se tak do pražské zoo vrátí po více než 50 letech. K dispozici budou mít venkovní bazén s plážemi a ostrůvky. V zázemí budou mít menší bazény. I tuleně bude možné pozorovat v podvodním tunelu.

Pandy se budou chladit v brouzdališti

Na místě nynější expozice pro lední medvědy pak vyroste nový pavilon pro pandy velké a langury čínské v hodnotě 200 milionů korun. „Součástí areálu bude i čínská restaurace s výhledem na Prahu,“ řekl Bobek.

Pandy spolu s langury mají přicestovat z Číny a pražská zoo očekává, že jejich příchod bude velkou senzací. „Panda velká je pro nás taková výzva. Zkrátka je to určitá prestiž zoologické zahrady a je to samozřejmě návštěvnicky atraktivní. Ale hlavně je pro nás panda symbolem ochrany přírody a na tu my se tu zaměřujeme velmi intezivně,“ podotkl Bobek.

Dodal, že vyjednávání o pandách s Čínou je v takové fázi, že se chystá zaslání oficiální žádosti České republiky čínskému prezidentovi o jejich poskytnutí.

Venkovní výběhy i vnitřní prostory budou uzpůsobeny tak, aby v nich samci a samice měli dostatek soukromí. Venkovní výběh bude členitý a kopcovitý s trávou a vegetací, která pomůže udržet chladnější mikroklima. K dispozici budou mít pandy také brouzdaliště a potok.

Velkým tahákem jsou v zoo i lachtani. Letos dostali návštěvnici šanci je krmit.

Vedle pand budou žít takzvané „zlaté opice“, tedy languři čínští. Zoo Praha tak bude jedinou zoologickou zahradou mimo Asii, která je bude chovat. Vítězný návrh počítá i se šplhacími konstrukcemi a kmeny pro langury čínské.

Pokud by se pražské zoo nepodařilo od Číňanů pandy získat, budou v pavilonu bydlet jiní asijští medvědi. „Ale panda velká je panda velká,“ dodal Bobek.

Pokud vše půjde podle předpokladů, mohlo by být stavební povolení pro nové pavilony vyřízené do konce roku 2019. Nelze však vyloučit možné odklady, které již potkaly například chystaný pavilon goril kvůli sporům s městskou částí Troja (psali jsme zde).

Bobek očekává, že poté, co pražský magistrát zamítl odvolání Troje proti stavbě pavilonu, se městská část obrátí na soud, a výstavba se tak znovu oddálí. Zoo chce přestěhovat gorily z dolní části zahrady ohrožené povodněmi do bezpečnější lokality.