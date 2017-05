Udělali ze stromu hračku pro psa, hledá je policie

Nejdříve to vypadalo, že strom před kostelem svatého Václava na náměstí 14. října.poškodil v noci na pondělí nějaký vandal. „Původně jsme se domnívali, že strom někdo poničil mačetou nebo ostrým nožem. Když jsem to viděl, byl jsem velice naštvaný,“ sdělil místostarosta Prahy 5 Martin Slabý (ANO), který má veřejný prostor v gesci.

O situaci informoval na Facebooku a na následující pracovní den svolal poradu radních, spolu se kterými si vyžádal záznamy z bezpečnostních kamer. Ty pak ukázaly, že strom neponičil vandal, ale pes.

„Mysleli jsme, že to byl nějaký společensky unavený občan. Ale dle záznamů kamer se jednalo o tři individua, která navedla psa, aby strom ničil,“ sdělil Slabý. Dotyční se při tom podle něj dobře bavili. „Nikdy by nás nenapadlo, že takovou škodu způsobí pes,“ dodal s tím, že do té doby byl strom v perfektním stavu.

Během pátečního dopoledne podal legislativní odbor městské části Prahy 5 trestní oznámení, kterým se bude zabývat policie.