Lidé z Kladenska po odkladech dojedou do Prahy na jednu jízdenku a levněji

Proces připojení se ale neobešel bez problémů. Původně měl skončit už loni během prázdnin. I nový termín začátkem letošního července se nakonec posunul téměř o dva měsíce.

„Chtěli jsme to spustit dřív, aby si vše sedlo s předstihem před začátkem nového školního roku,“ povzdechl si kladenský primátor Milan Volf. Přesto doufá, že doprava do Prahy bude nyní pro Kladenské snazší.

Jízdní řády ještě k dispozici nejsou

Důvodem odkladů byly podle Filipa Drápala, mluvčího Regionálního organizátora PID (ROPID), technické obtíže, ladění finální podoby jízdních řádů a tarifu a smluvní záležitosti s dopravci. Obyvatelé regionu si přitom stěžují, že ani teď, měsíc před spuštěním, nejsou ještě k dispozici jízdní řády.

„Stále chodily dodatečné požadavky měst a obcí na změny a bylo velmi obtížné je utnout. Tento týden je však poslední možnost pro uzávěrku dat, jinak nestihneme včas připravit informační materiály,“ upozornil Drápal.

Jízdní řády na železnici se nicméně měnit nebudou, jediná úprava je rozšíření uznávání jízdenek PID na tratích Podlešín–Slaný–Louny a Straškov–Zlonice a také přeřazení některých zastávek z jednoho do jiného tarifního pásma. Finální podoba jízdních řádů autobusů ovšem opravdu není hotová. Na webu PID jsou k dispozici jen předběžné jízdní řády.

Do Prahy pojedou autobusy častěji

Do PID budou od konce prázdnin zapojeny všechny autobusové linky na trasách Praha–Kladno, Kladno–Slaný a také kladenská MHD, včetně vybraných regionálních linek do okolních obcí. Počet spojů na jednotlivých trasách by měl zůstat víceméně stejný.



Výjimkou je trasa Praha–Kladno, kde přibude autobusů zejména o víkendu – a to zhruba o deset v každém směru. Celkově se na této trase výrazně zrovnoměrní odjezdy. „Budou mezi sebou koordinovány. Zejména ve špičkách tak pojede každou chvíli nějaký autobus, o víkendu a večer minimálně dvakrát za hodinu,“ poznamenal Drápal.



Pokud nemá cestující předplatní jízdenku pro Prahu, ušetří na jedné cestě Praha–Kladno zhruba 5 Kč. Pokud ano, tak se tato suma zvýší až na 16 Kč v závislosti na tom, s jakým dopravcem dosud jezdil.

„Pravidelní dojíždějící, kteří dále pokračují po Praze MHD a už mají zakoupen kupon pro Prahu, ušetří zhruba těch 10 tisíc korun ročně. Lidé, kteří jezdí jen v rámci Kladna nebo okolí, budou mít ceny stejné nebo podobné,“ popsal úspory mluvčí ROPID.

Ceny jízdenek se budou měnit

Výrazně více peněz zůstane v peněženkách cestujícím mezi Kladnem a Slaným. Dnes se tu platí za jednu cestu mezi 31 a 33 Kč, nově se jízdné sníží na 18 až 24 Kč. Za to ale budou muset Slánští, dojíždějící do Prahy, prokázat trpělivost. Na integraci této trasy si počkají minimálně do příštího roku. „U linek dopravce ČSAD Slaný narážíme na technická omezení s odbavovacím systémem,“ vysvětlil Drápal.

Tarif kladenské MHD se všemi stávajícími slevami a výhodami zůstane zachován v plné výši. „To se nám podařilo vyjednat, takže mládež a senioři budou nadále jezdit zdarma či za symbolickou jednu korunu,“ potvrdil kladenský primátor Milan Volf.

Navíc budou nově cestující moci využít alternativně i jízdenky PID, ty mohou být výhodnější třeba při častějším přestupování. To samozřejmě pro město Kladno bude znamenat nižší tržby z jízdného přímo v MHD. „Za komfortnější cestování obyvatel to stojí. Nárůst ročních nákladů odhadujeme mezi pěti až sedmi miliony,“ uvedl Volf.

Aby nenastal příliš velký únik tržeb, přijdou Kladeňané o nejlevnější jízdenky PID za 12 Kč. Nejlevnější jízdenka tak bude stát 18 korun.

Během srpna spustí ROPID informační kampaň a plánuje rozdávat lidem letáky s mapami a jízdními řády. „Na klíčových bodech budou ve dnech před změnou a v prvních dnech po změně přítomni naši informátoři. Veškeré informace budou také na zastávkách a ve vozidlech,“ upozornil Filip Drápal.

Integrace nebude pro Kladeňáky jedinou pozdně letní novinkou v dopravě. Kladno také od 15. srpna spustí pilotní projekt sdílení jízdních kol. Ve městě bude k dispozici prozatím 60 kol s GPS modulem.

„Chceme to první tři měsíce otestovat. Mobilním telefonem si za desetikorunu půjčíte kdekoliv po městě kolo, které pak můžete zanechat na jakémkoliv místě po městě,“ vysvětlil kladenský primátor.