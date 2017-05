Byty ČEZ v Písnici radnice nechce, podporuje jejich prodej nájemníkům

„Radnice o koupi nyní usilovat nebude. Nájemníci považují za jediné správné, aby byla zastavena soutěž a ČEZ přistoupil k přímému odprodeji bytů nájemníkům a začal s nimi jednat o ceně. V tom je jako městská část podporujeme. Jediné morálně správné je nabídnout byty nájemníkům,“ řekl starosta Jiří Koubek (TOP 09).

Ten také vyzval členy rady hlavního města, aby apelovali na ČEZ, aby byty nájemníkům prodal. „Zatím nemám žádnou odezvu,“ řekl Koubek.

Pražští zastupitelé loni na podzim odsouhlasili, že v případě, že by se radnice městské části přihlásila do řízení a chtěla byty koupit, půjčí jí peníze. Městská část však měla na přihlášení do tendru příliš krátkou dobu, žádala proto ČEZ, aby soutěž odložil. Firma radnici nevyhověla.

Výběrové řízení na koupi více než 700 bytů od ČEZ vyhrála firma Kennial, která patří do skupiny ARCA Capital podnikatele Pavola Krúpy. Od koupě ale minulý týden ustoupila a jako důvod uvedla žalobu nájemníků na určení vlastnictví a právní vady tendru (psali jsme o tom zde).

Původně nabídla za soubor bytových domů asi 1,3 miliardy korun. Žalobu na určení vlastnictví podali nájemníci, podle nichž mohlo v 90. letech nastat pochybení při převodu bytů do majetku firmy ČEZ. Požadavky nájemníků uvedené v žalobě firma Kennial považuje za relevantní. ČEZ tvrzení firmy zpochybnil.

Soubor panelových domů se 36 vchody tvoří větší část sídliště, které je nedaleko budoucí stanice metra D Písnice. Panelové domy byly postaveny v letech 1987 až 1990 a jsou po částečné rekonstrukci. Předmětem prodeje byl také bytový dům v Bělocerkevské ulici v Praze 10.