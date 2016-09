Pod karlínským Negrelliho viaduktem letos léto nekončí

Jak se léto vydařilo?

Jsme mile překvapeni z toho, jak si lidé místo oblíbili a začali sem nejen chodit na letní drink, ale hrát ping-pong, volejbal či na fitness, děti využily trampolínu i pískoviště u hřiště.



Kolik přišlo lidí?

Na místo během celého léta přišlo určitě kolem pěti tisíc lidí, jen na Facebooku jich je přihlášených skoro dva a půl tisíce.



Co všechno mohli lidé během prázdnin v Karlíně vidět a slyšet?

Co se programu týče, velice nás povzbudilo i to, jaký byl zájem o vystoupení, proběhlo jich tu určitě přes padesát. Umělci nás sami kontaktovali, že chtějí přispět k příjemné atmosféře pod viaduktem. Přišla povzbudit třeba Klára Vytisková. Také zde byly divadelní vystoupení, lekce tance či promítání ve spolupráci s kinem Aero.



Akce měla končit na konci září, co bude s místem pod viaduktem dál?

První dohoda s Technickou správou komunikací byla, že program skončí 20. září, aby se sem opět vrátilo parkoviště. Vzhledem k tomu, že letní provoz prokázal, že místo má mnohem větší potenciál než se stát opět parkovištěm, paní primátorka Adriana Krnáčová dala pokyn, aby se prostor dále využíval jako veřejný.



Budete pokračovat?

Jsme velice rádi, že se povedlo veřejný pobytový prostor zde zachovat. Začali jsme tedy připravovat podzimní a zimní provoz pod viaduktem. Další informace najdete na viaduktkreativni.cz či na Facebooku.



Viadukt ale čeká oprava...

Rekonstrukce viaduktu se opravdu blíží, Správa železniční dopravní cesty ji plánuje zahájit na podzim 2017, do té doby by pod viaduktem měl fungovat prostor v dočasné úpravě, jako v rámci Léta pod viaduktem.