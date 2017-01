Středočeským podnikatelem roku je hliníkový král, své lidi vyučí na zámku

Bez čtyř let tomu bude půl století, kdy absolvent ČVUT Miroslav Jelínek nastoupil do Strojmetalu ve středočeské Kamenici nedaleko Prahy. Bylo to jeho první a zároveň také poslední zaměstnání. Postupně se vypracoval až na ředitele podniku, kterým zůstal i po sametové revoluci. Státní podnik společně s kolegy v roce 1998 koupil a od té doby jej z pozice generálního ředitele rozvíjí.

EY Podnikatel roku V oblasti byznysu nejprestižnější světová soutěž, která je každoročně vyhlášena v 60 zemích. Kritéria, podle kterých porota hodnotí, jsou všude stejná a nároky kladené na české podnikatele jsou tak srovnatelné s těmi zahraničními. Společnost EY (Ernst & Young) je celosvětovým poskytovatelem poradenský služeb ve finančním sektoru

Ve středu byl čtyřiasedmdesátiletý Jelínek za své schopnosti vyhlášen Podnikatelem roku 2016 Středočeského kraje. Strojmetal, který má v Kamenici tradici už od roku 1822 a patří k nejstarším firmám v České republice, loni v rámci celosvětové konkurence zaujal v oboru druhou pozici. Silnější už je jen německá firma Fuchs.

„Strojmetal je v nejlepší kondici za svou dlouhou historii, společnost nebyla nikdy tak veliká, jako je dnes, a stále roste. V loňském roce jsme prodali výrobky a služby za dvě miliardy korun,“ sdělil MF DNES Miroslav Jelínek.

V posledních letech se společnost rozhodla zúžit sortiment na hliníkové slitiny a v rámci spolupráce se světovými hliníkářskými společnostmi se pustila do nejvyšší úrovně ve svém oboru - vyrábí složité bezpečnostní podvozkové díly pro automobily vyšších tříd. Za loňský rok vyrobila a prodala 7,5 milionu kusů různých druhů podvozkových dílů pro přední světové automobilky.

Drtivou většina výroby - 99 procent - prodává do zahraničí a dodává automobilkám do celého světa. Jak Jelínek s oblibou říká, vyrábí za české náklady, prodává za německé ceny.

Firma investuje vysoké částky do automatizace a robotizace, ale i do zaměstnanců a jejich vzdělávání. Strojmetal za tímto účelem koupil kamenický zámek, v němž chce vybudovat učiliště.

„Příští rok bych rád vedení podniku předal svému synovi a osobně se věnoval právě tomuto učilišti a dalšímu rozšiřování firmy. Se zámkem jsme v Kamenici koupili i množství pozemků, na které bychom se rádi rozšířili,“ plánuje Jelínek.