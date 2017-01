Podnikat začínal už za Gorbačova, jeho software řídí provoz letadel

„Soudruzi mi tehdy po dlouhých peripetiích a na základě gorbačovských snah o kapitalizaci socialismu dali souhlas k poskytování software služeb pro předem určené organizace. Tak vznikla asi první softwarová společnost v Československu,“ vypráví podnikatel ve své kanceláři v areálu ruzyňského letiště a s nadsázkou dodává, že mohl tou dobou skončit i ve vězení.

Příběh roku Ivan Camrda se účastní soutěže EY Podnikatel roku a soutěží i o cenu čtenářů za nejlepší podnikatelský příběh. Hlasovat pro něj můžete v anketě ZDE

„Byl jsem vlastně takovým moderním vykořisťovatelem dělnické třídy, který nic nedělá a jen organizuje.“

Před tím, než začal podnikat, pracoval Ivan Camrda na československém Řízení letového provozu. S počítačovými systémy si proto rozuměl.

„Studoval jsem sice nejprve silnoproud na elektrotechnické fakultě, ale vyhodili mě od obhajob, protože jsem byl malérář a nevstoupil jsem do Svazu socialistické mládeže,“ vzpomíná Camrda.

Změnil tedy na truc obor a zaměřil se na počítače, které byly v té době ještě v plenkách. Během práce na Řízení letového provozu vyvíjel počítačové a radarové systémy a získané zkušenosti pak využil v podnikání.

Dnes dodává firma CS Soft své systémy pro řízení letového provozu a software pro dispečinky leteckých společnosti nejen na pražské Letiště Václava Havla, ale třeba také do Izraele, Slovinska nebo Litvy. A kontrakty uzavírá s takovými společnostmi jako je třeba francouzský Airbus.

Po republice má firma také několik vývojových center, která úzce spolupracují s předními českými univerzitami. Produkty, které CS Soft vyvíjí, konkurují dvěma velkým nadnárodním společnostem Indra a Thales.

Druhá jmenovaná firma je pro Camrdu prý největší výzvou. „Chtěl bych Thales porazit. To znamená vyhrát proti němu v nějakém velkém tendru,“ vysvětluje. Proto teď CS Soft shání strategického partnera, díky kterému by měl lepší pozici. „Thales je bohatý gigant, ale co do kvality jsme schopni mu konkurovat,“ myslí si Camrda.

Co se týče stylu řízení firmy, zastává Ivan Camrda jednoduchá pravidla. „Nekrást, nepodvádět, neuplácet a šetřit životní prostředí,“ vyjmenovává.

Fakturou obchod nekončí

Za svůj největší úspěch považuje to, že se během fungování společnosti na trhu s letovými systémy nepřihodila žádná nehoda. „Pro většinu podnikatelů obchod končí, když vypíší faktury, předají produkt a dostanou peníze. Nám to ale v tu chvíli začíná, protože systém pro řízení letového provozu musí fungovat nepřetržitě a my jsme za něj odpovědní,“ říká podnikatel.

Kromě byznysu je velkým koníčkem Ivana Camrdy sport. V mládí hrával hokej na pozici brankáře, nyní jezdí na lyžích a na kole. I proto je jeho mottem Zátopkovo „když nemůžeš, tak přidej“, které uplatňuje i v podnikání.

„Když máte v životě nějakou potíž, tak ji určitě nemáte jen vy sám, ale i spousta jiných lidí. A to už je námět k byznysu,“ shrnuje svůj pohled na to, co je pro úspěšné podnikání klíčové. „Důležité je věřit si, vytrvat a nevzdávat se,“ dodává.