Kamarádi ze studií chemie provoněli svými výrobky tuzemské automobily

Společně podnikat začali krátce po sametové revoluci. Nejprve prodávali na ulici a postupně si vytvářeli distribuční síť. Orientovali se hlavně na drogistické a lékařské zboží. Pak spolu, jak s humorem říkají, vyrazili na „svatební cestu“ do Spojených států.

Příběh roku Jiří Schejbal a Jaroslav Oprchal se účastní soutěže EY Podnikatel roku a soutěží i o cenu čtenářů za nejlepší podnikatelský příběh. Hlasovat pro ně můžete v anketě ZDE

„Bylo to jen krátce po mé svatbě, tak proto svatební,“ směje se Oprchal.

Žádné líbánky to ale nebyly. Za velkou louži se vypravili nabrat zkušenosti. Nejprve tvrdě makali na poli, jejich hlavním cílem ale bylo na americkém trhu objevit něco, co by mohli v naší postsocialistické republice prodávat.

„Bylo nám v podstatě jedno, co to bude. Muselo to být hlavně malé a lehké, abychom to do Československa mohli dovážet letecky,“ vysvětluje Schejbal.

Jednoho dne pak ve velkoskladu narazili na stojan s osvěžovači do automobilu. Přesně to, co hledali.

„Tehdy byl u nás známý jen papírový stromeček Wunder-Baum, který se prodával i v Tuzexu, my jsme ale ze Spojených států začali dovážet mnohem zajímavější motivy, jako například dolarové bankovky,“ popisuje Oprchal.

Prvních pár let se věnovali jen obchodu, v roce 1995 ale rozjeli i vlastní výrobu. Motivací jim k tomu byl drahý dolar, který dovoz zásadně prodražoval.

Začínali s papírem na pivní tácky

„Začínali jsme v podstatě od nuly. Neměli jsme žádné velké peníze, zkušenosti s výrobou ani speciální podporu. Tak nějak intuitivně jsme to zkoušeli. Žádný výrobce osvěžovačů, u nějž bychom to mohli okoukat, u nás nebyl a stejně tak nebyl ani internet. Nejprve jsme dělali papírové osvěžovače z materiálu, jaký se používá například na pivní tácky. Řešili jsme, jak ten papír potisknout a jaké barvy zvolit, aby to vydrželo působení parfému. Pak jak to vyseknout, jak aplikovat vůni, připojit gumičku, na které to bude viset, a zabalit. Měli jsme spoustu otázek na které jsme museli hledat odpovědi,“ vzpomíná Schejbal.

Štěstí je ale provázelo a trh byl po jejich výrobcích doslova hladový. „Zpočátku jsme měli hlavně tu výhodu, že jsme byli na tuzemském trhu dříve než zahraniční obchodní řetězce. Teď už by to tak snadné nebylo,“ říká Oprchal.

Samotné parfémy nevyrábějí, to už je prý pořádně složitá záležitost. „Všichni výrobci jako jsme my nebo i ti, kteří dělají mýdla, šampony a podobně, parfémy nakupují. Jejich výroba je opravdu náročná. Parfémy jen aplikujeme na různé materiály,“ vysvětluje Oprchal.

Dnes firma Jees dodává v podstatě do všech velkých obchodních řetězců, které u nás působí. Část výrobků dělá pod vlastní značkou Power Air, skoro polovinu své produkce ale označuje privátními značkami obchodních řetězců. Dominantním zákazníkem je pro ně Lidl, pro nějž vyrábí pod označením W5.

Většina výrobků společnosti Jees jde na export, pravidelně do třiceti zemí světa a hlavně do Německa. V branži je tato firma zdaleka největší v Česku.