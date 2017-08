Podomní prodej má stopku, středočeská města regulují i předzahrádky

„Vadí mi to, pokud něco potřebuju, dojdu si přece přímo do provozovny. Jsem rád, že už je tomu konec,“ míní čtyřiapadesátiletý Jaroslav, kterého v okresním městě průměrně jednou týdně navštívil podomní prodejce. Jednou mu nabízel nové nádobí, podruhé levnější plyn. „Nakonec jsem to nevydržel a říkal jim, že mám peněz dost, a slevu proto nechci. Byli dost překvapeni,“ dodává.

Tržní řád - Středočeský kraj Města zakazují podomní a pouliční prodej, výjimku mají charitativní akce , jako je například „ květinový den“ Ligy proti rakovině či Tříkrálová sbírka . Prodejci se však musí prokázat platným osvědčením.

Omezení se týkají také restaurací, barů a heren. Především je určena doba, kdy musí provozovatelé zavřít předzahrádky, v naprosté většině je limitem 22. hodina. Výjimky z večerního klidu mají pouze ojedinělé kulturní a sportovní akce.

Stejně jako Jaroslavovi se ulevilo většině Středočechů, hlavně ve městech. Mimo kamennou provozovnu, případně vymezený prostor, jako je tržiště, nesmějí ve středních Čechách prodejci nabízet zboží ani služby. Například v Čáslavi platí zákaz už čtrnáct let, v Kolíně devět, v Kladně od července 2011 a poměrně čerstvě mají podomní obchodníci stopku v Mladé Boleslavi. Nařízení tam platí od roku 2015.

Aktuálně upravuje aktivity dealerů novelizovaný tržní řád v Příbrami. Tamní radnice podomní a pochůzkový prodej vyřadila z položky „omezený“ do nepovolený. Důvod? Stupňující se nekalé praktiky některých prodejců, kteří často nabízeli nevýhodné smlouvy.

„Stížnosti především seniorů přicházejí na radnici často. Novým tržním řádem proto, stejně jako v mnoha jiných městech, tento prodej zakazujeme,“ vysvětlil starosta Příbrami Jindřich Vařeka s tím, že úprava začne platit ještě v srpnu.

Obyvatelé, k nimž navzdory zákazu dealeři dorazí, se mohou obracet na strážníky. V Berouně, kde podobně zareagovali na stížnosti obyvatel před čtyřmi lety, porušení trestají pokutou až 30 tisíc korun. Příbramští jsou ještě tvrdší. „Prodejcům, kteří zákaz porušují, hrozí pokuta až sto tisíc korun,“ upozornil Vařeka.

Novým tržním řádem vyřešili problémy s „nezvanými“ prodejci před časem i v Kutné Hoře, vítáni nejsou ani v Dobříši či Benešově.

Tržní řády, které se zabývají nabízením služeb a zboží, upravují také pohyb kolem večerních a nočních provozoven. Přestože v tomto ohledu koliduje zájem restauratérů a hostů s požadavkem obyvatel, kteří si nepřejí být večer rušeni, vítězí druhá skupina. Večerní klid je většinou ohraničen 22. hodinou, kdy musí být v ulicích klid a hosté musí opustit předzahrádky.

Výjimku má jen několik akcí

Zvláštní režim je zaveden v Rakovníku, kde sice od desáté večerní platí noční klid, ale povinnost uzavřít předzahrádky pro restauratéry neplatí. Naopak v Kladně žádné výjimky neexistují. „Zahrádky u některých restaurací musí zavřít už v devět večer,“ konstatovala Kateřina Přibylová z tiskového odboru kladenského magistrátu.

V Příbrami mohou hosté před hospodou posedět déle do noci pouze v městské části Orlov.

„Je mimo zástavbu, nicméně jde o první pokus učinit výjimku, uvidíme, jak to bude fungovat,“ podotýká Vařeka. Podobně jako jinde podle starosty nemusí s úderem desáté končit některé městské slavnosti a speciální režim platí i pro silvestrovskou noc.

„Na půlnoc je začátek nočního klidu posunut v případě Bohemia Rally, Oldtimer Bohemia Rally, Koupákfestu a charitativního koncertu u Leteckého muzea Metoděje Vlacha, tady se každá akce koná jinde a opět je posunutí začátku platné jen pro tu konkrétní oblast,“ líčí výjimky v Mladé Boleslavi mluvčí magistrátu Šárka Charousková.

Mnohé, jako například pálení čarodějnic, patří k povoleným nočním zábavám ve většině středočeských měst.

„Výjimku z nočního klidu mají některé akce, jako je například posvícení, slavnost Vysoká brána či Rakovnické cyklování,“ říká mluvčí rakovnické radnice Alida Štulajterová. Jak dodává, noční klid je dodržován spíše v týdnu, kritické jsou víkendové noci, kdy stížnosti obyvatel řeší strážníci.

V Kladně strážníci registrují přibližně dva případy porušování nočního klidu od pondělí do čtvrtka. V pátek a v sobotu pak v průměru pět případů. „Za červenec kladenská městská policie řešila 20 případů,“ uvádí Kateřina Přibylová.

Až deset tisíc korun pokuty může dostat narušitel klidu v ulicích Kolína, pokud neuposlechne přivolané strážníky. „Převážně ale postačí napomenutí. Většinou jde o nějaké oslavy, kdy mají účastníci nahlas puštěnou hudbu, popřípadě hlučnější návrat z restaurace,“ tvrdí mluvčí kolínské radnice Iva Blümelová. V Mladé Boleslavi loni kvůli nedodržení klidu městská policie absolvovala 154 výjezdů.

Problémy však místy přibyly v souvislosti s novým protikuřáckým zákonem. „Lidé postávají před podniky. Ačkoliv nijak výrazně nehlučí, přesto již jen hovor v nočních hodinách v některých případech ruší lidi, kteří spí při otevřeném okně. Obecně však lze konstatovat, že ve městě k větším incidentům nedochází,“ shrnuje několikatýdenní zkušenosti čáslavská mluvčí Zdeňka Nezbedová.