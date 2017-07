Divadelní fantom podvádět nepřestal, do vězení ale nemusí

Je to jako ohraná písnička. Milan Pojčatek, který dříve používal také jméno Milan Ujlaky, si vytipuje svoji oběť, naváže kontakt, chová se velmi přátelsky a pak začne hrát na city.

Že se mu zalomil klíč v zámku u dveří od bytu a bude muset strávit noc na ulici, že mu zemřela maminka na rakovinu, že on sám má leukemii nebo jinou vážnou nemoc. Následně poprosí o půjčku - o pár stovek nebo třeba tisícovku. Peníze ale nevrátí.

V případě jednoho z poškozených - Karla Kekešiho z Prahy - zašel Počjatek ještě dál.

„Říkal, že nemá, kde spát, tak jsem mu chtěl pomoct. Jsem naivní tele, netušil jsem, že si u mě doma zkopíruje moje doklady. Později mi volali z banky, kdy začnu splácet úvěr,“ popsal pro iDNES.cz svou zkušenost Kekeši, který žil s podvodníkem několik měsíců v jedné domácnosti.

Díky zkopírovaným dokladům si Počjatek založil účet a během loňského května a června si na Kekešiho jméno napůjčoval u jedné banky a několika úvěrových společností zhruba 100 tisíc korun. Peníze si nechal poslat na založené konto.

„Měl hezký humor, neskutečně mu to pálilo. Sliboval, že mi bude dělat manažera. Tvrdil, že má kontakty v Národním divadle, chtěl mi zařídit koncert v Rudolfinu. Udělal jsem chybu, že jsem si ho neprověřil,“ dodává Kekeši, který se zpíváním živí.

Sto růží pro Dagmar Havlovou

Podvedení nejsou jen z Prahy, ale také z Brna, Olomouce nebo Plzně. Historek, které sloužily k tomu, aby z lidí vylákal peníze, měl Počjatek celou řadu.

Podle jedné pracoval dřív jako vedoucí číšník v Grand Hotelu Pupp v Karlových Varech a teď hledá práci v regionu. Podle další musí kvůli rakovině podstoupit chemoterapii, ale vše vrátí, protože má dostat dědictví po zesnulé matce. Nebo do třetice, že je známý mnoha celebrit a nemá problém zařídit setkání například s kuchařem Zdeňkem Pohlreichem nebo zpěvačkou Petrou Janů.

Mezi poškozenými jsou také internetové obchody, zejména květinářství. Počjatek si totiž liboval v nákupu růží. Kupoval je po stovkách a pugéty pak posílal lidem, které chtěl zřejmě ohromit.

„Objednal si květiny a do obchodu poslal potvrzení o zadané platbě ze svého účtu“, uvedla na policii pracovnice jednoho květinářství. Problém byl v tom, že platby nebyly kryté. Počjatek totiž na účtu, ze kterého platil, neměl dost peněz.

Než to majiteli květinářství došlo, byly růže dávno odeslané. V jednom případě je obžalovaný poslal třeba bývalé první dámě Dagmar Havlové.

Podobným způsobem si podvodník pořídil iPhone zlaté barvy, notebook či hodinky. Chtěl také získat letenku pro dvě osoby v byznys třídě do Zanzibaru, ale neuspěl. Brněnskému prodejci přišel podezřelý tím, jak spěchal na její vystavení.

Kdyby nebylo Klausovy amnestie, šel by recidivista do vězení

Počjatek má na svědomí třicet podvodných útoků. „Je mi opravdu líto těch skutků, kterých bylo hodně. Asi to správný nebylo. Chci začít žít jiný život, který bude asi čestný,“ řekl obžalovaný v krátké závěrečné řeči.

Státní zástupce Jan Vychyta připomněl, že díky amnestii prezidenta Václava Klause má Počjatek předchozí odsouzení zahlazená a je nutné na něj pohlížet, jako by stál před soudem poprvé. Trest vězení by byl v tomto případě příliš přísný.

Soudkyně mu dala za pravdu. Počjatka potrestala podmínkou, ale tou nejpřísnější možnou, tedy třemi roky vězení s odkladem na zkušební dobu pěti let. Na odsouzeného bude na svobodě dohlížet probační a mediační služba. Pokud si Počjatek nenajde práci a nezačne splácet způsobenou škodu, půjde do vězení.

Soudkyně vysvětluje, proč neposlala podvodníka do vězení:

Divadelním fantomem se stal ve svých 22 letech

Milan Uljaky, dnes Počjatek, dostal od policie přezdívku divadelní fantom v září 2011, tehdy mu bylo 22 let. Kriminalisté ho dopadli poté, co několik divadel v centru metropole připravil o vstupenky za zhruba 50 tisíc korun (více zde).

Podle divadelníků měl dokonalé vystupování a působil důvěryhodně. Představoval se většinou smyšleným jménem Milan Hospra. Chlubil se, že má vlivné známé na nejvyšších postech české i slovenské kulturní scény.

Pomyslná klec spadla krátce poté, co si objednal a vyzvedl desítky lístků v pražském Divadle v Řeznické. To následně varovalo ostatní pražské scény.

Podvodníka si díky tomu všimla Ivana Štěpánková z Divadla na Vinohradech. K jeho smůle to bylo zrovna ve chvíli, kdy nepodváděl. „Koupil si lístek na představení a já říkám, hele, to je ten hoch, co přišel e-mail z té Řeznické,” popsala tehdy v TV Nova Štěpánková. Upozornila policisty a ti mladíka zadrželi.



Později Počjatek vystupoval jako pořadatel několika kulturních akcí, které se neuskutečnily. Začátkem roku 2013 organizoval na Slovensku koncerty zpěvaček Jitky Zelenkové a Heleny Vondráčkové.

„Ukazoval nám na mobilu, že mu právě volá paní Vondráčková, tykal jí a mluvil s ní o takových věcech, až bylo divné, že to s ní řeší před dalšími lidmi. Otázka je, s kým na druhé straně mluvil. Ale působil opravdu velmi důvěryhodně,” řekl slovenským novinářům Peter Králik z Chateau Appony poblíž Nitry. Tam měl jeden z koncertů proběhnout. Vyšlo však najevo, že pořadatel jména obou zpěvaček zneužil.

Na podvodníka neradi vzpomínají také někteří slovenští herci a herečky. Podle serveru Pluska.sk je obtěžoval, když za nimi chodil a citově je vydíral srdcervoucími příběhy ze svého života.

Nepříjemný zážitek má s Počjatkem podle stejného zdroje i herečka Zdena Studénková. Během jednoho představení vyběhl na jeviště a tam se na ni vrhl. Z divadla tehdy museli pozdějšího fantoma vyvést.