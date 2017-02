Po zmizelém pátralo i oddělení vražd, on se přitom skrýval v hotelech

Sedmadvacetiletý muž byl naposledy spatřen 3. ledna navečer. Tehdy přišel domů, kde své přítelkyni řekl, že má domluvené schůzky na Národní třídě a v Žatci. Později jí ještě zavolal, že domů přijde nejpozději v devět hodin večer.

Už se ale neukázal a nikomu se neozval, také jeho telefon byl nedostupný. Policisty zavedlo pátrání na Černý most, což jim přišlo divné, protože to bylo opačným směrem, než kterým měl jet na schůzku.

To byla poslední stopa. Pak bylo pátrání zveřejněno v médiích a nic nového se nevyskytlo až do minulé soboty, kdy se muž najednou objevil. Do Prahy přijel stejným autem, jakým odjel.

„Policisté řidiče zkontrolovali, přičemž zjistili, že jede vozem, které je vedeno v pátrání. Muž měl totiž svoje auto rozbité. To, kterým jel, měl zapůjčené z autoservisu a nevrátil ho v daný termín,“ uvedl pro iDNES.cz policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Z Moravy do Rakouska a Německa

Hlídka pak zjistila, že auto řídí muž, který je také pohřešovaný. V pondělí byl zlatník na policii všechno vysvětlit.

„Ukázalo se, že odcestoval z republiky, protože na něj dolehla jeho tíživá finanční situace,“ sdělil Hulan. Muž má totiž dluhy v řádech miliónů korun.

Celou dobu přitom nebyl daleko. Nejdříve cestoval po Moravě, pak byl nějakou dobu v Rakousku a Německu, kde přebýval v hotelích. Když se pak prostřednictvím médií doslechl, že je pohřešovaný, rozhodl se vrátit do Prahy. Nechtěl ale, aby ho cestou kdokoli poznal.

„Uvědomoval si, že je v pátrání, vracel se proto pokud možno silnicemi, které byly bez kamer a tak, aby nebyl spatřen,“ sdělil Hulan. Měl ale smůlu, protože první, na koho v Praze natrefil, byla právě policejní hlídka.

Do pátrání po zmizelém bylo přitom zapojeno sedm kriminalistů. „Pracovali na tom i kriminalisté z oddělení vražd, protože vždy musíme prošetřit všechny varianty a počítat s tou nejhorší možnou,“ dodal Hulan.

Spis o pohřešovaném muži tak čítá pět set stran. Pokutovat ho za zbytečnou práci ale policisté nemohou, protože se nedopustil žádného protiprávního jednání.