Místo magistrátu budou přestupky v parkovacích zónách nově řešit radnice

Řidiči nemají v Praze k barevným čárám dostatečný respekt. Alespoň si to myslí pražští radní, kteří chtějí zlepšit způsob vybírání pokut od řidičů parkujících v zónách neoprávněně.

Schválili proto vyhlášku, která zodpovědnost za vyřizování přestupků převede z magistrátu na jednotlivé úřady městských částí. Novinka začne platit na začátku května 2017. Magistrát bude nově pouze odvolacím orgánem, kterým doteď bylo ministerstvo dopravy. „Je to důležitý krok. Pokud by systém zůstal nastavený jako doposud, nedařilo by se pokuty efektivně vymáhat,“ uvedla primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Problém je totiž v tom, že řidiči, kteří pravidla porušují, mají dnes poměrně slušnou šanci vyhnout se sankci. Ministerstvo totiž dlouhodobě nestíhá všechna odvolání vyřizovat a situace se jen zhoršila po zavedení nových zón v Praze 5, 6 a 8 na přelomu letošního léta a podzimu.

Parkovací zóny o svátcích Návštěvy letos v pražských zónách zaparkují mezi 21. prosincem a 2. lednem obtížněji než loni. Radnice Prahy 1 a 2 již tradičně odmítly zóny zneplatnit. Prý kvůli přetlaku vozidel. V Praze 7 bude potřeba, oproti loňsku, kdy se za parkování neplatilo, zakoupit speciální stírací los. Vyjde na 120 korun za dvě hodiny a na 400 korun za deset hodin. Praha 3 naopak jako jediná městská část všechny zóny mezi svátky zneplatní. Přemýšlelo o tom původně i vedení Prahy 8, nakonec tam však lidé zdarma zaparkují pouze v oranžových a fialových zónách. Stejně budou zóny o svátcích platné i v Praze 5 a 6.

Řidiči, kteří se proti pokutě odvolají, tak velmi často dosáhnou jejího promlčení. Na vině je podle mluvčího resortu dopravy Tomáše Neřolda nejen nedostatek ministerských úředníků, ale také takzvané pojištění proti pokutám, které nabízejí některé firmy.

Pomáhají řidičům s protahováním přestupkových řízení a neúměrně svou eticky velmi problematickou prací zatěžují úřady i zaměstnance ministerstva,“ říká. Právě nízká vymahatelnost sankcí však může podle odborníků způsobovat, že řidiči zóny příliš nerespektují.

Posunutí administrativního kolečka o stupeň blíže k radnicím by mělo tento trend zvrátit. Samotné radnice však z toho velkou radost nemají, jelikož budou muset kvůli vyhlášce najmout nové úředníky. „Bereme to jako skutečnost, se kterou mnoho nenaděláme. Nárůst administrativy příliš nevítáme, ale musím uznat, že to má svou logiku, protože ministerstvo dopravy jako odvolací orgán prostě nefungovalo,“ říká místostarosta Prahy 7 Ondřej Mirovský (SZ).

Původně měly radnice převzít řešení přestupků již letos při spuštění nových zón. To ale nakonec nenastalo. Od května již však budou řidiči chodit své přestupky vyřizovat přímo na úřady městských částí.

Nové náklady, které tím radnicím vzniknou, by se jim však podle Krnáčové měly brzy vrátit. Dokonce by prý mohly na nové vyhlášce vydělávat. „Změna nebude mít finanční dopad na úkor městských částí. Nově jim totiž budou náležet veškeré příjmy z výběru pokut,“ dodala.

Za zakrytí značky hrozí pokuta

Pravda je, že úcta k parkovacím zónám není v Praze nejvyšší. „Porušování dopravních předpisů, obzvláště v oblasti parkování, je takový pražský sport,“ myslí si Mirovský. Souhlasí prý s tím, že pokud se má město kultivovaně rozvíjet, je třeba systém výběru pokut změnit.

Tam, kde jsou zóny placeného stání již delší dobu, nacházejí strážníci auta řidičů, kteří parkování neuhradili, nejčastěji v návštěvnických zónách. Za modrými čárami, v zónách určených pouze pro rezidenty, si však většina lidí bez oprávnění auto ponechat nedovolí.

V nejnovějších zónách kontrolují zaparkovaná vozidla monitorovací auta společnosti Eltodo. Pomocí kamer na střeše snímají poznávací značky a porovnávají je s databází. I na ně se však stále častěji pokoušejí řidiči vyzrát.

Stačí totiž část značky zakrýt a kamera ji nepřečte. Na ulici tak lze potkat auta, která mají značku skrytou pod kusem látky, černé fólie nebo lepicí pásky. A to i přesto, že jejich majitelům hrozí až padesátitisícová pokuta. Řidiči kontrolních vozidel k nim totiž přivolávají strážníky a ti toto chování hodnotí jako přestupek a předávají k dořešení správnímu orgánu.