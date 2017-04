Motorkář boural a odešel, zraněný spolujezdec pak jel sám do nemocnice

Nehoda se stala v úterý krátce po třetí odpoledne ve směru od Slap na Třebenice.

„Řidič nezvládl svůj stroj, vyjel vpravo mimo komunikaci na štěrkovou odstavnou plochu, kde následně s motocyklem havaroval na levý bok,“ popsal policejní mluvčí Zdeněk Chalupa.

Zatímco řidič od nehody odešel, jeho sedmatřicetiletý zraněný spolujezdec zavolal někomu, kdo pro něj přijel a odvezl ho na autobusové nádraží do Štěchovic. Pak sám odjel do Prahy do nemocnice.

„Spolujezdec jméno řidiče policistům neuvedl,“ dodal pro iDNES.cz Chalupa.

Policisté tak nyní hledají svědky nehody a snaží se zjistit totožnost člověka, který zraněného spolujezdce převážel do Štěchovic.

Svědci se mohou hlásit na číslech 974 882 458 a 974 882 451 nebo prostřednictvím linky 158.