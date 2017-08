Mladí cizinci zkopali a okradli muže, vypátrali je psovodi

Policisté si v sobotu v noci všimli v Praze 4 na Spořilově podezřelého BMW, proto se ho rozhodli zkontrolovat. „Na výzvu k zastavení řidič nereagoval a začal před policií ujíždět,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.

Řidič dojel do ulice Na Záhonech, tam zastavil. Z auta začali utíkat čtyři muži. Policisté se vydali za nimi, ale protože muži měli náskok a byla tma, podařilo se jim utéct.

Do následné pátrací akce se zapojily dvě hlídky psovodů, psi Mailo a Ziro začali hledat muže podle pachové stopy.

„Prvního muže našel Ziro v ulici V Zápolí, jak se schovává v křoví. Označil ho štěkáním. Protože bylo křoví husté a muž nebyl vidět, vyzvali ho policisté, aby vylezl. Na to nereagoval, proto Zira s náhubkem poslali do křoví a po chvilce zápasu muž z křoví vyběhl,“ přiblížil mluvčí.

Podezřelého muže policisté hned zadrželi.

Druhého muže vypátral pes Mailo. Také tento muž se schovával v křoví, tentokrát v ulici Na Záhonech.

Policisté záhy zjistili, že jen několik minut před tím čtveřice přepadla pětatřicetiletého muže. Zbila jej, kopala do něj a okradla ho o tašku, ve které měl sto tisíc korun.

„V autě po lupičích zbyla taška, ale už bez peněz,“ dodal Daněk.

Vyšetřovatelé zjistili, že oba zadržení jsou staří 25 let a jsou to cizinci. Obvinili je z loupeže, za což pachatelům hrozí deset let vězení. Soud oba poslal do vazby. Po dalších dvou lupičích policisté pátrají.