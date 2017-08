VIDEO: Lupič přepadl a zranil ženu na ulici, praštil jí hlavou o chodník

Přepadení se odehrálo ve středu 2. srpna hodinu po půlnoci. Devatenáctiletá žena se vracela od přátel domů, když jí mezi Olšanským náměstím a tamní benzinkou přepadl neznámý muž.

„Muž se ji pokusil nejprve zezadu obejmout. Když se bránila, tak ji srazil na zem, vzal za vlasy a hlavou jí praštil o chodník. Následně přepadené sebral bundu, ve které měla peněženku, a dal se na útěk,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Policie pátrá po lupiči, který přepadl v Praze 3 ženu na ulici a ukradl jí bundu s peněženkou (25.8.2017)

Ze záběrů z pouliční kamery je vidět, že přestože byla žena zraněná, pokusila se muže chytit. Ten však zmizel za plotem ve křoví.

Podle policie je hledaný muž starý 30 až 40 let a má snědou barvu pleti. Měl středně vysokou hubenou postavu, hranatý obličej se strništěm, hranatý nos, černé delší vlasy, černé měl také obočí a oči. Oblečený byl do modrého trička a dlouhých kalhot. Celkově působil zanedbaným dojmem a mohlo by se jednat o bezdomovce. ̈Během přepadení nic neřekl.

„Kriminalistům se ve spolupráci s kolegy a poškozenou podařilo sestavit identikit pachatele. Jestliže muže na obrázku, který je výstižný ze 70 procent, poznáváte, kontaktujte linku 158,“ dodal Daněk.

Škodu policisté odhadli na téměř patnáct tisíc korun. Za loupež muži hrozí a deset let.