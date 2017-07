Dvojice zmlátila muže do bezvědomí, policie po jednom z agresorů pátrá

Přepadení se odehrálo před půlnocí mezi Poštovskou ulicí a ulicí Pod strojírnami v Praze 9. Dva muži tu bezdůvodně napadli procházejícího jednašedesátiletého muže.

„Poté co v důsledku úderů spadl na zem, do něj ještě kopali a křičeli, aby jim dal peníze. To však muž již nestihl, neboť upadl do bezvědomí,“ uvedl mluvčí policie Jan Rybanský.

Ležícího muže nakonec neokradli, ale způsobili mu vážné zranění na obličeji.

Policistům se již podařilo zadržet jednoho z podezřelých mužů, na kterého soud uvalil vazbu. V posledních dnech policisté získali fotografii druhého podezřelého, po kterém stále pátrají.

„Na obrázku je vidět ještě další muž spolu s podezřelým, který s případem pravděpodobně nemá nic společného. Nicméně je předpoklad, že by podezřelého mohl znát,“ dodal Rybanský.

Za trestný čin loupež hrozí oběma mužům až desetiletý trest.