VIDEO: Teenageři ujížděli policii, za jízdy se pak za volantem vyměnili

Policii auto upoutalo nejen přestupkem, ale i mimopražskou SPZ. Proto se rozhodli řidiče prověřit.

„I takto banální přestupky mnohdy odhalily, že v autě sedí celostátně hledaná osoba. Když pak spatří policejní auto, může zazmatkovat, protože nechce být dopadena,“ uvedl mluvčí policie Tomáš Hulan a dodal, že častým případem je i krádež automobilu.

Řidiči dali policisté signál k zastavení napřed majáky, pak rozsvítili červený nápis „stop policie“. Na to řidič nereagoval. „Auto se nesnažilo zrychlit ani ujíždět, nicméně nezastavilo a lidé v něm se začali prohazovat. Napřed se prohodil řidič se spolujezdcem, kdy původní řidič dokonce přesedl na zadní sedadlo,“ popsal policejní mluvčí. To zachytila i policejní kamera.

Na teenagery mířili policisté pistolí

Když se povedlo auto zastavit, namířili policisté na sedmnáctiletého řidiče a jeho spolucestující střelnou zbraň. „Hlídka netušila, o jak závažnou situaci půjde. V takovém případě musí počítat s tím, že v autě sedí nebezpečný pachatel, který by mohl být ozbrojen,“ uvedl Hulan.

Je na uvážení každého policisty, kdy donucovacího prostředku, kterým střelná zbraň je, použije. „Policisté jsou vyškoleni v tom, jak donucovací prostředky používat. O jeho použití si rozhoduje policista sám podle dané situace. Vždy použije takové prostředky, aby dosáhl požadovaného účelu,“ dodal policejní mluvčí. Zároveň si policisté přivolali posily.

Jeli se do Prahy pobavit, odvezli si pokutu

Za volantem seděl sedmnáctiletý mladík, v autě byli ještě další tři mladí muži jako spolujezdci. Osmnáctiletý muž se s řidičem prohodil jako první, věk dalších dvou policie neupřesnila.

Čtveřice si nejspíš vyjela do ze Středočeského kraje do hlavního města za zábavou, do Prahy je dovezl řidič, který však měl řidičák jen na motorku. Trikem s výměnou za volantem chtěli nejspíš policii zmást.

Sedmnáctiletého muže čeká správní řízení. Hrozí mu vzhledem k věku poloviční trest, což je sankce ve výši 25 tisíc korun a zákaz řízení na jeden rok. Jeho kamarádi vyvázli jen s pokutou, protože se nepřipoutali.