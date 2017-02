Se dvěma zákazy ujížděl řidič hlídce. V autě navíc vezl hledaného

Vše začalo, když řidič při spatření policejní hlídky ve Vršovické ulici bleskově odbočil do vedlejší ulice.

„Poměrně svižnou jízdou řidič dojel až k ulici Nuselská, kde dokonce ohrozil vozidlo taxi jedoucí po hlavní komunikaci. Jeho šofér, aby odvrátil střet s bavorákem, musel vyjet až do protisměru,“ řekl mluvčí policie Tomáš Hulan.

BMW pak dojelo až na Pankrác, kde s policisty za zády řidič dokonce spořádaně zastavil na světelné křižovatce, aby nechal projet auto na hlavní. Jenže pak přímo před policisty projel na červenou a pokračoval okolo parku na Pankráci.

„Byť v tomto okamžiku ujíždějící auto na chvíli stálo, policisté zakročit nemohli. Riskovali by totiž, že pronásledovaný by auto použil jako zbraň přímo proti nim, nebo by naboural policejní vozidlo tak, aby ho vyřadil z pronásledování,“ vysvětlil Hulan.

Původ auta je nejasný

Pronásledování pokračovalo až do ulice K Sídlišti v Praze 4, kde si policisté s podezřelým řidičem projeli dvě kolečka až skončili v Kaplické. Zde řidič zastavil a pokusil se utéct, to se mu ale nepodařilo.

Nakonec se ukázalo, že k honičce s policisty měl muž hned několik důvodů. Šetřením totiž policisté zjistili, že má dva souběžné zákazy řízení a v autě s ním cestoval hledaný muž. Na něj byly vydány dva souhlasy se zadržením a zatykač. Nejasný byl také původ „bavoráku“.

Oba muži následně skončili na policejní služebně. „Třiatřicetiletý řidič pro podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, jeho sedmatřicetiletý spolujezdec pro již zmíněné souhlasy se zadržením a zatykač,“ dodal Hulan.