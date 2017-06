Odložený kufr zavřel část pražského Hlavního nádraží, nebezpečný nebyl

Kvůli nálezu kufru byl zastaven provoz metra, soupravy stanicí jen projížděly.

„Přijali jsme oznámení o podezřelém odloženém černém kufru. Policisté si vyžádali součinnost pyrotechnika, Hlavní nádraží bylo evakuováno, metro stanicí pouze projíždělo,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí policie Jan Daněk. Kolem půl jedné dodal, že byl nález negativní a provoz byl obnoven.

Kvůli policejnímu zásahu byl také úplně zastaven provoz vlaků. Spoje kvůli tomu nabraly desítky minut zpoždění.

„Vlaky na Hlavní nádraží vůbec nedojížděly, provoz ukončovaly ve Vysočanech, na Smíchově, Vršovicích a podobně. Cestující tam museli přestoupit na městskou hromadnou dopravu,“ uvedl mluvčí Českých drah Radek Joklík.

Podle Jana Kotouče, který procházel kolem, byla stanice uzavřena od 11:10. „Již předtím policie uzavřela pouze horní část nádraží asi na dvacet minut. V tuto chvíli je nádraží stále uzavřeno a lidé čekají v parku,“ popsal.

Letos to bylo už poněkolikáté, co vyjížděl pyrotechnik do ulic kvůli nálezu podezřelého předmětu. Policie vyklidila kvůli dvěma odloženým batohům halu hlavního nádraží také v dubnu (čtěte zde). Například na Andělu museli zase hasiči 3. dubna kvůli dvěma taškám evakuovat 160 lidí (víc zde). V jiném případě zase nejezdilo kvůli podezřelému balíčku metro na lince A (čtěte zde).

Pyrotechnik zasahoval na Andělu u podezřelého kufru (březen 2017):