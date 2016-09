Policie zadržela Hrabého, muže z Kubiceho zprávy spojovaného s Mrázkem

Policie podle informací iDNES.cz zasahovala v Čechovské ulici v Příbrami od sedmi ráno do půl sedmé do večera.

„Když jsem šla nakoupit, viděla jsem policistu se samopalem. Později jsem napočítala přes 22 policistů, někteří byli v civilu. Vstup do baru byl zapáskovaný, nikoho tam nepouštěli,“ vylíčila událost žena, která bydlí v bezprostřední blízkosti sport baru.

Že je zadrženým mužem Hrabý, uvedl Český rozhlas, iDNES.cz informaci získala i z policejních zdrojů.

Středočeská policie však zadržení Hrabého nekomentuje. „V současné chvíli mohu akorát říct, že probíhají úkony trestního řízení. Víc informací pravděpodobně uvolníme v pátek,“ uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Monika Schindlová.

Hrabý se do povědomí veřejnosti zapsal poté, co byla zveřejněna zpráva bývalého šéfa Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jana Kubiceho. Mimo jiné v ní uvedl, že podle Hrabého stojí za smrtí Františka Mrázka lidé z okolí Jiřího Paroubka, což měl údajně Hrabý slyšet z několika zdrojů. Hrabý to však poté popřel.

Úzký kontakt měl Hrabý také na fotbalového bosse Jaroslava Starku, obviněného z únosu a vydírání italského bankéře Giuseppe Rosseliho a později také z únosu a vraždy Lamberta Krejčíře, otce Radovana Krejčíře. Starka strávil několik týdnů ve vazbě, policie mu ale nikdy nic neprokázala.