Policisté dopadli šestašedesátiletou dealerku drog, kradla v supermarketu

Nyní je šestašedesátiletá důchodkyně podle policie ve výkonu trestu.

Žena podle policejního mluvčího Tomáše Hulana do svých 50 let žila řádným životem, poté ale „nastoupila na zločineckou dráhu“. Nejdřív se podílela na vykrádání bytů a dalších nemovitostí, později se začala věnovat distribuci drog. Za to jí soud vyměřil šestiletý nepodmíněný trest.

„Paradoxní na celé situaci je, že pokud by dealerka nastoupila trest okamžitě po jeho uložení, byla by už přibližně pět let na svobodě a již si mohla žít jako spokojená důchodkyně,“ řekl Hulan.

Usvědčilo ji ucho

Kromě věku odsouzené bylo na celém případu specifické to, že z loupeží usvědčena na základě otisku ucha. „Před samotným vloupání se totiž osvědčeným způsobem téměř vždy přesvědčila, zda v bytě skutečně nikdo není tím, že ucho přiložila na vstupní dveře,“ popsal Hulan.

V té době šlo o jeden z prvních případů, kde byl využit k usvědčení pachatele tento důkaz.

Po odsouzení se po ženě podle mluvčího slehla zem. Kriminalisté po ní pátrali i v Rakousku a po deseti letech chtěl soud ženu prohlásit za mrtvou. Kriminalisté však v té době měli informace, že ženu viděl důvěryhodný svědek.

„Policisté budou samozřejmě prověřovat, co žena po celých těch dlouhých deset let dělala,“ dodal Hulan. Zkoumat prý budou zejména to, zda se žena nedopouštěla další trestné činnosti.