Soud potvrdil stotisícovou pokutu pro politika za uplácení a vydírání

Mikuleckého obětí se podle verdiktu stal muž, jehož manželka v komunálních volbách v roce 2014 kandidovala za konkurenční hnutí.

„Neshledali jsme žádná pochybení, v kauze byly provedeny a správně vyhodnoceny všechny potřebné důkazy. Ani trest nelze vzhledem k osobě obžalovaného považovat za nepřiměřeně přísný,“ uvedl k rozsudku soudce Alexander Sotolář.

Jeho senát tak potvrdil loňský rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 (o soudu jsme psali zde), proti němuž se tehdy hned odvolal politik i jeho obhájce.

„Důkazy jsou ve vzájemném rozporu, není mezi nimi nic, co by připomínalo, že by se můj klient dopustil vydírání,“ zdůraznil ve čtvrtek Mikuleckého advokát. Pro klienta žádal zprošťující verdikt anebo vrácení případu obvodnímu soudu.

Politik podle verdiktu v září 2014 tlačil na Dušana Kavúra, aby jeho choť Petra stáhla kandidaturu v nadcházejících komunálních volbách v hnutí Pro Prahu. Mikulecký mu hrozil, že v opačném případě ho připraví o zakázku, úklid v nemovitosti v Praze 9. Politik tam totiž šéfoval Sdružení vlastníků jednotek (SVJ).

„Pro Dušana Kavúra šlo o existenční hrozbu, byl na příjmu závislý. Věděl také to, jaký vliv má obžalovaný v Letňanech,“ řekl soudce Sotolář.

Uplácení poté spočívalo v tom, že Mikulecký Kavúrovi navrhl, že když splní jeho návrhy, dostane od něj zakázku patřičně „zhodnocenou“. Sliboval mu i další výhody.

Obavy z vlivného politika

„Bála jsem se, co pana Mikuleckého může napadnout,“ řekla mimo jiné během svého výslechu soudu Petra Kavúrová. Dušan Kavúr si z obav před radním rozhovor nahrál. Dva záznamy se později staly důležitým důkazem.

Mikulecký vinu rozhodně popřel. Připustil pouze to, že se s Kavúrem bavil o volbách. „Byl to naopak on, kdo nesouhlasil s kandidaturou své ženy a proto jsem pro něj připravil doklady pro její odstoupení z voleb,“ řekl soudu Mikulecký.

Podle jeho verze nenabízel ani „nacenění“ zakázky pro Dušana Kavúra na 70 tisíc korun. O takové sumě prý jako předseda SVJ sám rozhodovat nemohl.

Politika soud naopak zprostil viny v bodu, který se týkal kupování volebních hlasů. Ty měl Dušan Kavúr podle obžaloby zajistit v romské komunitě - hlas za 200 korun, 150 pro voliče a 50 pro Kavúra.

„Nešťastným způsobem jsem hovořil o hlasech pro ODS,“ vypověděl politik. Nejednalo se totiž podle něj o kupčení, ale nabídku na roznášení letáků.

Rozhodnutí městského soudu je pravomocné. Mikuleckému hrozily až čtyři léta za mřížemi.