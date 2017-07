Cukroví, alkohol a miliony. Všem politikům Prahy se příjmy uvádět nechtělo

Podle etického kodexu zastupitelstva mají politici každý rok lhůtu na vyplnění „majetkových přiznání“, letos měli čas do konce června. Učinili tak všichni kromě zastupitele Jaroslava Štěpánka (ANO), který přiznání doplní po návratu z dovolené.

Záleží na každém, co zveřejní. „Etický kodex není nijak právně vymahatelný a je to spíše morální záležitost,“ vysvětluje předsedkyně kontrolního výboru Jaroslava Janderová (ODS).

Kromě vedlejších příjmů by členové zastupitelstva měli uvést také hodnotnější dary, které při výkonu funkce obdrželi. Seznam darů za loňský rok ale vyplnilo jen devět politiků. Přesto to bylo o tři více než loni.

Nejvzornější byla v tomto ohledu Trojkoalice. Někteří politici však vyplňovali i to, co nemuseli.

Alkohol, cukroví či vstupenky do zoo

Zastupitel a starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Trojkoalice/KDU-ČSL) třeba zveřejnil, že dostal darem třicet lahví vína, hokejový dres s podpisy hráčů pražské Sparty, vstupenky do zoo nebo kalendář. Neopomenul zmínit pečený domácí chleba a zavařeninu od občanů nebo cukroví.

Platy politiků Fakta: Mezi radními bere nejvíce primátorka, nejdražší byt koupila radní pro školství a radní pro kulturu dostal nejvíce lahví Petr Dolínek (ČSSD), náměstek pro dopravu a sport. Hrubý měsíční plat: 97 033 Kč Náměstek a radní pro dopravu je také předsedou dozorčí rady dopravního podniku. Odměnu za tuto funkci nepobírá.



V loňském roce přijal podle vyplněného „majetkového přiznání“ darem 18 lahví alkoholu, 16 propisek, 2 cyklodresy, 4 trička, 14 knih a 25 kalendářů.

Petra Kolínská (Trojkoalice/Zelení), náměstkyně pro územní rozvoj Hrubý měsíční plat: 67 618 Kč K platu radní si v loňském roce Kolínská vydělala 138 471 korun jako zastupitelka Prahy 6.



Působí v dozorčí radě dopravního podniku, kde podle vyplněného kodexu odměnu nepobírá.



Do kolonky přijatých darů vyplnila lístky na festivaly Dvořákova Praha a Letní Letná, kšiltovku Make IPR Great Again od neznámého občana a knihu Henryho Kissingera od developera Luďka Sekyry.

Radek Lacko (ANO), radní pro zdravotnictví Hrubý měsíční plat: 89 914 Kč Lacko zastává kromě funkce radního také pozici místopředsedy Rozvojových projektů Praha, za kterou nemá žádný příjem.

Karel Grabein Procházka (ANO) radní pro majetek Hrubý měsíční plat: 62 515 Kč Kromě platu radního si loni Procházka vydělal 999 tisíc v městských společnostech.



Je místopředsedou dozorčí rady Rozvojových projektů Praha a sedí v představenstvu Pražské plynárenské a Pražské teplárenské Holding.

Eva Kislingerová (ANO), náměstkyně pro finance Hrubý měsíční plat: 97 033 Kč Kislingerová v loňském roce pobírala 4 719 korun jako profesorka na Vysoké škole ekonomické.



Uvedla také příjem zhruba dvaceti tisíc korun za publikační činnost.

Daniel Hodek (ČSSD), radní pro sociální oblast Hrubý měsíční plat: 62 813 Kč Radní Hodek si za loňský rok vydělal navíc 425 435 korun jako radní Prahy 1 a více než 4 miliony korun z podnikatelské činnosti.

Jana Plamínková (Trojkoalice/STAN), radní pro životní prostředí Hrubý měsíční plat: 89 914 Kč Radní Plamínková je zároveň starostkou městské části Praha-Slivenec. Za funkci pobírá 10 000 korun měsíčně.

Libor Hadrava (ANO), radní pro bezpečnost Hrubý měsíční plat: 89 914 Kč Bezpečnostní radní pobírá také odměny za funkci neuvolněného radního Prahy 13. Jejich výši v etickém kodexu nespecifikoval.



Je zároveň předsedou dozorčí rady Pražské teplárenské Holding a správní rady Nadačního fondu Bezpečná Praha. Za tyto funkce odměny nepobírá.

Jan Wolf (Trojkoalice/KDU-ČSL), radní pro kulturu Hrubý měsíční plat: 89 914 Kč Radní pro kulturu působí také jako poradce na ministerstvu kultury. Uvedl působení ve společnostech Absolute Company, NPW a WDL Studio.



Jako přijaté dary zveřejnil 72 lahví alkoholu a jeden obraz.



V loňském roce si pořídil byt v Praze 10 za 8,2 milionu. Na 3 miliony si vzal hypotéku, zbytek platil z vlastních zdrojů.

Pramen: Čestná prohlášení k etickému kodexu zastupitelstva

„Takové věci podle mě etický kodex znevažují. Pan Čižinský to jistě dělá v dobré víře, ale takovéto marginálie tam prostě nepatří,“ podotkla Janderová.

Kolonku přijatých darů by podle ní měli zastupitelé vyplňovat například v případě, když obdrží drahou lahev alkoholu nebo třeba hodnotnou vázu.

Čižinský se podle svých slov zveřejněním všech darů nesnažil etický kodex zesměšnit. Přiznává ale, že to bral s nadsázkou.

„Přišlo mi, že by to mohlo být pro někoho zajímavé. Jsem historik, a kdyby takovéto podklady existovaly třeba z první republiky, byli by historici jistě nadšeni,“ vysvětluje, proč považoval za vhodné zveřejnit přijetí cukroví.

Náměstkyně Petra Kolínská (Trojkoalice/Zelení) loni obdržela například lístky na festival Dvořákova Praha, kšiltovku Make IPR Great Again od neznámého občana nebo knihu Henryho Kissingera od developera Luďka Sekyry.

Největší množství alkoholu dostal darem radní pro kulturu Jan Wolf (Trojkoalice/KDU-ČSL), který uvedl dvaasedmdesát lahví vína nebo destilátů. „Z devadesáti procent to byly vánoční dary od různých institucí,“ říká Wolf.

Piráti Mikuláš Ferjenčík a Jakub Michálek do kolonky darů vyplnili lístky na ples a výpůjčku tabletu, který od magistrátu dostali všichni zastupitelé.

Městské firmy jsou jako trafika

Někteří politici mají kromě odměn za funkci v zastupitelstvu také příjmy z městských společností. Právě ty by podle Janderové měli zastupitelé jako finanční prostředky od státu důsledně zveřejňovat. S tím souhlasí i analytik Nadačního fondu proti korupci Janusz Konieczny.

„Pozice v městských společnostech jsou často zneužívané jako trafiky nebo dokonce k prosazování zájmů zákulisních klientelistických skupin, a tedy na úkor samotných občanů. Zveřejnění informací o příjmech z městských firem je proto principiální povinností,“ myslí si Konieczny.

Zveřejněné informace podle něj mohou pomoci i k případnému odhalení zneužití střetu zájmů a řady trestných činů včetně korupčního jednání.

Peníze z městských společností nejsou nijak malé. Například zastupitelka Monika Krobová Hášová (ČSSD) si k měsíční odměně za funkci neuvolněného zastupitele, která činí 5 637 korun, mohla za loňský rok připočíst navíc celkem 1,1 milionu korun za místo v dozorčí radě Pražské energetiky, ve které sedí už od roku 2012.

Na podobné peníze si přijde i letos, protože ji na květnovém zasedání zastupitelé do funkce jmenovali znovu, což tehdy kritizovali Piráti. Vadí jim, že Krobová Hášová přešla z řad TOP 09, za niž byla zvolena, do ČSSD, což bylo podle Pirátů právě proto, aby si udržela místo v dozorčí radě.

Zastupitel za ANO Radomír Nepil získal díky funkcím v dozorčí radě Pražské teplárenské Holding a Operátora ICT 128 915 korun, ke kterým přidal ještě půl milionu za výkon funkce radního v Praze 8.

Některým politikům se příjmy nechtělo vyplňovat

Ne všichni však kolonku s vedlejšími příjmy vyplnili. „Mé příjmy z dozorčí rady Operátora ICT činí 6 890 korun měsíčně. Pokud v etickém kodexu chybí, jedná se o moji chybu, kterou odstraním,“ uvedl k chybějícím údajům zastupitel Tomáš Jílek (TOP 09). Příjmy z městských firem neměl vyplněné ani jeho stranický kolega Marek Doležal.

Údaje chyběly i u některých zastupitelů, kteří jsou zároveň ve vedení radnic městských částí. Zveřejnění platu starosty nebo radního sice etický kodex nevyžaduje, ale podle Janderové to je vhodné.

„Můj plat na radnici Prahy 3 je veřejně dostupný, proto jsem ho nevypisoval,“ vysvětluje místostarosta Prahy 3 Alexander Bellu (ODS). Ale například jeho radniční koaliční kolegyně Vladislava Hujová (TOP 09), která je v Praze 3 starostkou, svůj plat 55 000 čistého uvedla.

Při pohledu do vyplněných formulářů se také zdá, že byl pro zastupitele loňský rok „úspěšný“ z hlediska trhu s nemovitostmi. Byty v hodnotě několika milionů nakupovali třeba Bohuslav Svoboda (ODS), Vladislava Veselá (ANO), Irena Ropková (ČSSD) nebo Jan Wolf (KDU-ČSL). Alexandra Udženija (ODS) naopak mezi příjmy uvedla 12 milionů za prodej dvou bytů.