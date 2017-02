V panice jsem se bránil, tvrdí penzista o postřelení souseda na zahrádce

Po zbrani podle státní zástupkyně sáhl třiasedmdesátiletý muž loni 24. května. Ze vzdálenosti asi 2,5 až tři metry vypálil na svého souseda mladšího o 28 let.

„Mířil na hlavu poškozeného, který v tu chvíli stál čelem proti němu. Poté, co poškozený v obraně zkřížil ruce před obličejem, na něj dvakrát vystřelil,“ uvedla žalobkyně Taťána Zmatlíková.

Krvácejícího muže, zasaženého do ucha a ruky, střelec podle obžaloby ještě pronásledoval. Poté se vrátil do své zahradní chatky, kde jej zatkla policejní zásahová jednotka. Postřelený skončil v péči chirurgů, poranění ruky si vyžádalo několik operací.

Obžalovaný Matula se hájí, že šlo o jasnou obranu. Podle něj v inkriminovaný den vpadl mladší soused na jeho pozemek s něčím lesklým v ruce a pronášel na jeho adresu temné hrozby a hrubé nadávky.

„Ovládl mě strach a panika,“ popisoval situaci obžalovaný.

Ten vyšel z domečku s pistolí ČZ 50 kalibru 7,65 mm v ruce a chtěl prý vypálit varovné rány.

Jenže projektily zamířily do cíle. Penzista popřel i to, že by po střelbě oběť pronásledoval. „Vyháněl jsem ho z pozemku, nepronásledoval jej,“ tvrdil soudu.

Zmíněným lesklým předmětem byl prý nůž, se kterým pozdější oběť na pozemek vpadla. Zbraň policisté na pozemku opravdu nalezli, jenže kriminalističtí technici nenašli žádné stopy, které by na ní zanechal zraněný soused.

Naopak nůž typově mohl náležet mezi ty, které policie našla v domku obžalovaného. Ten to ale při výslechu před soudem rozhodně popřel.

Matula také uvedl, že jej soused dlouhodobě napadal a sprostě urážel. Vše prý začalo před více než pěti lety kvůli skácenému stromu a zbouranému starému drátěnému plotu.

Bylo to šílené, řekl postřelený

„Není pravda, že bych jako šílenec v Kunraticích pobíhal s nožem a pronásledoval souseda,“ zdůraznil soudu postřelený. Bezprostředně po útoku zůstal ležet na ulici, kousek od místa činu. Do zahrádkářské kolonie k němu dorazili nejprve policisté.

„Bylo to šílené, čekal jsem na sanitku, měl jsem velký strach, že zemřu. Starala se o mne hodná policistka a její kolega, kteří vytáhli z auta lékárničku,“ popsal tyto okamžiky zraněný. Podle něj poté záchranáři nemohli najít nemocnici, která by jej se střelným poraněním přijala.

„V půldruhé odpoledne jsem skončil na ambulanci Thomayerovy nemocnice a čekal do deseti večer, než jsem byl operován,“ popsal v slzách. Poraněný muž také požádal předsedkyni senátu, aby byl vyslechnut z místnosti pro utajené svědky. S obžalovaným se bál sejít v jednací síni.

Jednání pokračuje výslechy svědků a konstatováním písemných důkazů. Předsedkyně senátu hlavní líčení naplánovala tři dny.