Prahou se proženou triatlonisté. Závod v centru omezí dopravu

Veškeré přípravy mají organizátoři vypočítány na hodiny. Na poslední chvíli se bude stavět i cyklistické depo na mostu Legií. Práce na něm začnou až po páteční půlnoci, což je unikátní - v jiných dějištích se depo často staví už několik dní předem. „Aby doprava zůstala co nejdéle bez omezení, bude se celá řada ulic uzavírat až těsně před vjezdem cyklistů na trať,“ vysvětluje ředitel závodu Tomáš Vrzák.

Ford Challenge Prague Počet závodníků: 1 010 (dohromady závod Middle i TRY-Athlon)

Try-Athlon: 170

Middle: 735

Middle Relays: 35

Průměrný věk závodníka: 38 let (bez dětského závodu)

Nejstarší závodník: 73 let

Kategorie (plavání – cyklistika – běh):

Challenge Try-athlon (0,38 – 18 – 4,2 km)

Challenge Prague štafety (1,9 – 90 – 21,1 km)

Challenge Prague midlle (1,9 – 90 – 21,1 km)





Na trase bude instalováno na 700 kuželů a 3 kilometry oplocenek. Aby nedošlo ke zranění závodníků, proběhne před závodem několikanásobná kontrola trasy. Zásadní je především dozorování cyklistické tratě těsně před vjezdem závodníka. Kontroluje se, zda nedošlo ke znečištění silnice, na trati není štěrk či objekt, který tam nepatří.

Připraveno bude několik občerstvovacích stanic, a to jak pro cyklistickou, tak běžeckou část závodu. Pořadatelé budou rozdávat na šest tisíc litrů balené vody a v případě opravdu teplého počasí jsou přichystány i záložní zdroje pitné vody.

„Základním pravidlem je, že na občerstvovacích stanicích při závodech nesmí dojít voda. Budou tedy připraveny přípojky na hydrant i záložní cisterny s pitnou vodou, přibližně tedy budeme mít na trati k dispozici více než deset tisíc litrů vody,“ vysvětluje Vrzák.

Nachystány jsou i možné krizové scénáře od zhoršení povětrnostních podmínek - včetně zvýšení hladiny Vltavy. V takovém případě by se totiž zvýšil průtok řeky a mohlo by dojít k ohrožení bezpečnosti plavců. Pokud by tento scénář nastal, zrušila by se plavecká část a přešlo by se do režimu duatlonu, který má pouze běžeckou a cyklistickou část. Vzhledem k momentálnímu průtoku Vltavy se však nepředpokládá, že by měly nastat jakékoliv komplikace. Aby byla zajištěna špičková úroveň závodu, bude na trati na 300 pořadatelů z řad dobrovolníků, technických pracovníků a rozhodčích.

Časový program Pátek 28. července

16.00 Challenge Junior (běžecký závod pro děti a mládež) Sobota 29. července

8.30 Challenge Try-athlon plavání – 0.38 km, kolo – 18 km, běh – 4.2 km

12.00 Ford Challenge Prague Middle plavání – 1.9 km, kolo – 90 km, běh – 21.1 km

12.13 Challenge Prague štafety (tříčlenné) - plavání – 1.9 km, kolo – 90 km, běh – 21.1 km

V rámci dopravních omezení bude uzavřeno například Janáčkovo nábřeží, most Legií, ulice Vítězná i Nábřežní a v určitém rozsahu také ulice Strakonická a Zborovská. Na uzavírky se řidiči musí připravit v Praze 1, 2, 5 a také v městské části Praha – Zbraslav. Časově nejdelší z nich začnou v pátek v osm hodin večer a potrvají do sobotní půlnoci. Přítomnost triatlonistů v centru města omezí také městskou hromadnou dopravu.

Přerušen bude obousměrně provoz na mostě Legií a na Masarykově nábřeží (od křižovatky s ulicí Myslíkovou po křižovatku s ulicí Národní). Změněny tedy budou trasy tramvají č. 9, 17, 22, 23, 41 a nočních linek 98 a 99. Od sobotního poledne do 17 hodiny bude přerušen provoz autobusů v oblasti Strakonické ulice (pouze směr do centra).

Detailní informací o dopravních omezeních naleznete na webových stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy (www.dpp.cz) a oficiálních webových stránkách závodu v sekci Aktuality (http://www.challenge-prague.com).

Start první kategorie, Challegnetry-Athlon je naplánován na sobotu 29. července v 8.30 hod. Start hlavního závodu je ve 12 hodin.