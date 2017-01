Praha 12 ustoupila, provoz na pumptrackové dráze kvůli stížnostem omezila

Na modřanskou pumptrackovou dráhu se děti nově dostanou každý den pouze po dobu tří hodin, a to od 13:30 do 16:30 hodin. Přes svátky navíc byla uzavřena úplně. Provoz se rozhodla omezit radnice Prahy 12 poté, co si na hluk stěžovali někteří tamní obyvatelé.