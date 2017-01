Praha 5 zvažuje, že v Motole vybuduje sjezdovku

Vedení radnice Prahy 5 zvažuje, že v Motole vybuduje lyžařskou sjezdovku. Měla by být na pozemku v sousedství autokempu. Pozemky, na kterých by mohla sjezdovka vzniknout, patří městu, některé dotčené budovy jsou ale soukromých vlastníků. Zda a kdy by mohla být sjezdovka vybudována, zatím není jasné.