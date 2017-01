Konzervatoř se má stěhovat, odejít však za každou cenu odmítá

Kde v Praze byly nedávno spory o nájem? Škodův palác : Kvůli nájmu 200 milionů korun ročně, který magistrát platí od roku 2006, padly v minulosti dvě žaloby. S majitelem se Praha dohodla loni, do roku 2028 ušetří 800 milionů korun.

Nemocnice Na Bulovce : Po měsících vyjednávání se letos dohodlo vedení Prahy s nemocnicí na nové nájemní smlouvě. Město bude dostávat přes 28 milionů korun ročně, dosud to bylo pouze sedm milionů.

Škola pro neslyšící v Ječné: Budoucnost školy je nejasná, protože církevní organizace, které budova patří, chce výrazně zvýšit údajně příliš nízký nájem. Vedení města to ale odmítá akceptovat.