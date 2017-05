V Praze narůstá počet obyvatel, metropole pro ně nestíhá stavět byty

Více Pražanů 93 tisíc obyvatel by mělo podle prognózy rozšířit řady Pražanů do roku 2030.

obyvatel by mělo podle prognózy rozšířit řady Pražanů do roku 2030. 5,5 tisíce bytů ročně by mělo být postaveno, aby se uspokojila poptávka.

bytů ročně by mělo být postaveno, aby se uspokojila poptávka. 4,3 tisíce bytů bylo v Praze v průměru ročně postaveno za posledních pět let.

bytů bylo v Praze v průměru ročně postaveno za posledních pět let. 200 prázdných vícepodlažních domů by po přestavbě nabídlo až 6 500 bytů.