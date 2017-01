Praha opraví Koněvovu i Karlovo náměstí, na uzavírky upozorní aplikace

Magistrát chce letos vynaložit na opravy silnic a mostů přibližně tři miliardy korun, tedy obdobnou částku jako minulý rok. „Největší obavy mám z oprav nájezdových ramp na magistrálu a ulic, které suplují nedostavěný vnitřní městský okruh,“ řekl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD).

Ten ve středu představil předpokládaný plán oprav. „Děláme to takto s předstihem proto, aby se Pražané s předstihem připravili,“ zdůraznil. Zveřejněné termíny jsou zatím předběžné a mohou se během roku měnit. Přislíbil také, že příští měsíc představí nový magistrátní web a aplikaci k informování obyvatel o aktuálních uzavírkách.

Silničáři zaberou U Bulhara vždy jen jeden pruh

Na křižovatce U Bulhara budou silničáři od srpna do října frézovat vozovku. Sice kvůli pracím uzavřou vždy pouze jeden jízdní pruh, ale kvůli vytíženosti místa se dají čekat v okolí křižovatky dlouhé kolony. Město plánuje rovněž rekonstrukci Hlávkova mostu, který na Wilsonovu ulici navazuje. V jeho případě zatím probíhají jednání s památkáři.

Nejvýznamnější letošní uzavírky Karoliny Světlé : Rekonstrukce vozovky, uzavírka po etapách. Kdy: březen až listopad

: Rekonstrukce vozovky, uzavírka po etapách. Kdy: březen až listopad Wilsonova, křižovatka U Bulhara : Rekonstrukce vozovky, uzavírka po jednom jízdním pruhu. Kdy: srpen až říjen

: Rekonstrukce vozovky, uzavírka po jednom jízdním pruhu. Kdy: srpen až říjen Karlovo náměstí : Revitalizace, uzavírky po etapách. Kdy: březen až září

: Revitalizace, uzavírky po etapách. Kdy: březen až září Koněvova ulice : Oprava vozovky a odvodňovacích zařízení, úplná uzavírka. Kdy: červenec až září

: Oprava vozovky a odvodňovacích zařízení, úplná uzavírka. Kdy: červenec až září Branická : Mezi ulicemi Ke Krči a Nad Přívozem. Rekonstrukce vozovky, úplná uzavírka po etapách. Kdy: březen až prosinec

: Mezi ulicemi Ke Krči a Nad Přívozem. Rekonstrukce vozovky, úplná uzavírka po etapách. Kdy: březen až prosinec Patočkova : Nejdříve úsek mezi Brusnicí a ulicí Střešovická a poté úsek mezi Bělohorskou a ulicí Pod Královkou. Rekonstrukce silnice a chodníků, částečná uzavírka po etapách. Kdy: červenec až prosinec

: Nejdříve úsek mezi Brusnicí a ulicí Střešovická a poté úsek mezi Bělohorskou a ulicí Pod Královkou. Rekonstrukce silnice a chodníků, částečná uzavírka po etapách. Kdy: červenec až prosinec Nábřeží Kapitána Jaroše : Rekonstrukce, uzavírka po etapách. Kdy: červen až září

: Rekonstrukce, uzavírka po etapách. Kdy: červen až září V Holešovičkách : Rekonstrukce kanalizace, částečná uzavírka. Kdy: leden až červen

: Rekonstrukce kanalizace, částečná uzavírka. Kdy: leden až červen Zenklova : Oprava kanalizace. Po etapách, částečná uzavírka. Kdy: leden 2017 až září 2018

: Oprava kanalizace. Po etapách, částečná uzavírka. Kdy: leden 2017 až září 2018 Českobrodská : Mezi ulicemi Broumarská až Lomnická. Rekonstrukce vozovky, úplná uzavírka. Kdy: duben až květen

: Mezi ulicemi Broumarská až Lomnická. Rekonstrukce vozovky, úplná uzavírka. Kdy: duben až květen Přátelství: Rekonstrukce vozovky, částečná uzavírka. Kdy: březen až říjen

Problémům se řidiči nevyhnou ani od července do konce roku kvůli pokračující renovaci Karlova náměstí. Dotkne se i přilehlé Resslovy, Ječné a Žitné ulice. Provázet ji bude výluka tramvají.

„Bude to problém pro celou Prahu. Na druhou stranu máme dvě nábřeží a magistrálu. Myslím tedy, že jsou alternativní trasy, kudy půjde dané místo v případě problémů objet,“ pronesl Dolínek.

V posledních dvou letech na Karlově náměstí probíhaly opravy vodovodů a dalších sítí.

Problémy jistě způsobí úplné uzavření Koněvovy ulice v úseku mezi ulicemi Jana Želivského a Rečkovou, která je extrémně vytížená osobními vozy i autobusy. Práce budou počátkem velkého projektu proměny Koněvovy a Husitské ulice, která by měla pokračovat v příštích třech letech.

„Výsledkem bude jejich kompletně nová podoba, snadnější nástupy pro MHD a zřízení dobíjecí stanice elektrobusů na Ohradě,“ vysvětlil Dolínek. Ta má umožnit, aby linka jezdící z Ohrady na Staroměstskou mohla být v budoucnu elektrifikována.

Komplikace nastanou patrně i v Patočkově ulici. Dělníci ji budou od srpna do října opravovat v úseku mezi Bělohorskou a ulicí Pod Královkou a od července do konce roku mezi Brusnicí a Střešovickou ulicí. Provoz povede jedním pruhem.

Po letech skončí opravy Nuselského mostu

Opravovat se bude i nábřeží Kapitána Jaroše, silničáři ho budou uzavírat po etapách od června až do září. Řidiče zdrží i oprava ulice Přátelství v Uhříněvsi. „Tato vytížená tranzitní komunikace je v havarijním stavu. Nevede kolem ní ale mnoho objízdných tras. Proto určitě nepůjdeme cestou úplné uzavírky,“ oznámila mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková.

V druhé polovině roku by měly skončit opravy ulic Vysočanská a Prosecká, jejichž povrch se propadl do kanalizační stoky. Práce na kanalizaci budou zřejmě hotové do června, ale pak přijde na řadu ještě pokládání nové vozovky. V říjnu má být dokončena šest let trvající oprava Nuselského mostu.

V ulici 5. května budou silničáři v úseku mezi ulicemi Michelská a Vyskočilova od února do konce srpna stavět novou, osm metrů vysokou a 840 metrů dlouhou protihlukovou stěnu.

Praha také letos začne s opravou ulice U Seřadiště, která dva roky po sobě vyhrála řidičskou anketu o silnici s největšími výtluky v České republice. Kompletní výměna vozovky i sítí tam potrvá od léta až do roku 2019.