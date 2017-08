Do Letňan pojede v sobotu večer MHD častěji, kvůli show Robbieho Williamse

Posílený interval autobusu číslo 136v úseku Vysočanská (metro B) - Letňany začíná ve čtyři odpoledne a trvá až do osmi. Pro cestu z koncetru pak pojedou autobusy navíc v době od 22:30 do 24 hodin.

Dopravní podnik ale doporučuje jet na místo hlavně metrem - a to linkou C do stanice Letňany. Po ukončení koncertu doporučuje využít rovněž metro, jehož provoz je od 22:30 hodin do 24:00 hodin výrazně posílen na všech linkách. Možnosti parkování v místě budou velmi omezené.

Celodenní přesun zastávek se pak týká autobusových linek číslo 110, 136, 140, 158, 195, 201, 209, 351 a 377.

Autobusové linky pojedou z jiného místa, než jste zvyklí. Platí jen po dobu...

Vchody do koncertního areálu budou otevřené od 15 hodin, začátek vystoupení samotného Williamse se předpokládá okolo půl deváté.