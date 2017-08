Praha plánuje pro lidi s Lítačkou slevy na sdílená auta a kola

„Na podzim bychom chtěli oslovit subjekty, které půjčují dopravní prostředky, a nabídnout jim propagaci od města výměnou za slevu pro držitele platné karty,“ říká náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Zda by byla sleva při každém využití služby nebo třeba jen na začátku, není jisté, záleží na vzájemné dohodě.

S takový rozšířením služby zelené karty souhlasí i městská společnost Operátor ICT, která Lítačku provozuje. V budoucnu má být možné si ji nahrát do mobilního telefonu a přes něj služby sdílené dopravy využívat. Hlavní město už dřív usilovalo o provozování vlastního bikesharingu. Praha však měla ve stomilionovém tendru na systém sdílených městských kol chybu, a proto celou zakázku zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Do dalšího pokusu se metropole už možná ani nepustí. „Není nutné, aby město provozovalo něco takového samo a dalo na to velké investice. Už tu jsou takové služby, které fungují a mezi lidmi jsou populární. Jejich podpora mi dává větší smysl,“ uvádí primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Slevy s Lítačkou Letos mají majitelé Lítačky s platným ročním kuponem na MHD vstup na dostihy ve Velké Chuchli zcela zdarma. Na dalších místech lze díky ní získat slevu. Lobkowiczký palác – sleva 40 % na všechny druhy vstupenek.



– sleva 40 % na všechny druhy vstupenek. Židovské muzeum v Praze – sleva 50 % na vstupné, lze využít jednou za kalendářní rok.



– sleva 50 % na vstupné, lze využít jednou za kalendářní rok. Zoo Praha – sleva 5 % na jednorázové denní vstupenky.



– sleva 5 % na jednorázové denní vstupenky. Muzeum hl. m. Prahy – sleva 10 % z ceny zákl. vstupného.



– sleva 10 % z ceny zákl. vstupného. Petřínská rozhledna a bludiště – na každé sleva 10 % na základní vstupné.



– na každé sleva 10 % na základní vstupné. Muzeum Karlova Mostu – sleva 50 % na prohlídku.

Pozn.: jde o výběr

Plány hlavního města vítají i provozovatelé společností, které sdílení městských kol a vozidel už několik let na území metropole nabízejí. Podle manažera společnosti Car4way Hynka Homoly tato snaha ukazuje, že město nebere carsharing jako konkurenci veřejné dopravy ani taxislužby.

Sdílení aut totiž dává smysl pro obyvatele města, kteří vlastní vozidlo nemají a pořádně je ani nepotřebují. Na přepravu po městě využívají hromadnou dopravu. „Carsharing jim nabízí vozidla ve chvíli, kdy je potřebují. Třeba na odvoz většího nákupu, věcí při stěhování nebo jako vozidlo na dovolenou,“ popisuje Michal Šimoník z Autonapůl, další pražské služby nabízející sdílení vozidel.

Dostupná jízdní kola v ulicích zase mohou lidem pomoci s přepravou na kratší vzdálenosti bez potřeby řešit, kde s nimi člověk zaparkuje. Na rozdíl od řidičů totiž jezdci na bicyklech nemusí řešit modré parkovací zóny, ale jen stojany. V případě růžových bicyklů společnosti Rekola lidé nemusí ani stojany hledat, kola lze připevnit třeba k zábradlí.

Když vám ujede tramvaj, jeďte na kole

Pokud by byla kola zahrnuta do Lítačky, mohlo by to některým lidem vyřešit nesnáze, které mohou začít v noční metropoli. „Znám za poslední tři roky desítky příběhů lidí, kterým naše kola zachránila cestu domů, protože jim ujel nebo nejel včas spoj, na který jim navazoval příměstský autobus či vlak. Kdyby byla kola propojena s Lítačkou, tak pokud vám ujede tramvaj na Palmovku, dojedete tam na kole a vše stihnete,“ popisuje Pavlína Hořejšová z firmy Rekola.

Provázání hromadné dopravy se sdílenými prostředky by pak mohlo přilákat více lidí k těmto službám. Ve světě to ostatně není nic nového. Šimoník jako příklad zmiňuje německý Stuttgart, kde podle jeho zkušeností šlo využívat na kartu MHD i carsharing.

Lepšímu propojení tramvají s auty a koly se začali věnovat například ve Vídni, kde vytvořili mobilní aplikaci WienMobil. Přes ni lze vyhledat nejrychlejší či nejekologičtější cestu z jednoho bodu do druhého s tím, že uživatel dostane na výběr, jaké prostředky lze zkombinovat. Třeba jestli má popojet tramvají a pak nastoupit do automobilu a dojet s ním do cíle. Osoby, které mají roční kupon do MHD, mají při prvním použití carsharingu slevu.

Šetřit peníze má svým držitelům i pražská Lítačka. Už nyní její uživatelé dostanou slevy na vstup do muzeí, galerií anebo do zoo.