Za nákup kuponu poloviční pokuta. Praha chce napravit černé pasažéry

Na místo 800 korun by tak černého pasažéra pokuta vyšla jen na stokoruny čtyři.

Pokuty za jízdu na černo základní sazba je 1500 Kč

pokud pasažér zaplatí na místě, nebo nejpozději 15. kalendářní den ode dne kontroly v doplatkové pokladně, sníží se pokuta na 800 Kč Zdroj: Dopravní podnik

„Chceme zejména mladší generaci ukázat, že jezdit načerno není cool. Všichni by si měli uvědomit, že cestovat na úkor ostatních je naopak hloupé a trapné. Černý pasažér je na podobné úrovni jako někdo, kdo si zajde do obchodu a za zboží, kterou získá, nezaplatí,“ uvedl náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek.

Lidí, kterým se nechce platit za jízdenku před nástupem do metra či tramvaje, totiž neustále přibývá. Například loni dopravní podnik rozdal 299 533 pokut, což je v porovnání s rokem 2015 nárůst o 1,86 %.

Na nákup kupónu by černí pasažéři měli pět dní

Pokud bude chtít pasažér snížené pokuty využít bude mít několik podmínek. Pokutu nezaplatí přímo revizorovi, ale bude si muset nechat vypsat Zápis o provedené přepravní kontrole.

Pak si zakoupí roční občanský kupon v hodnotě 3 650 korun s platností ode dne nákupu a při uhrazení pokuty na pokladně dopravního podniku to prokáže. A podle plánů dopravního podniku to bude muset stihnout do pěti dnů od toho, co ho revizoři chytí. Tento plán ale ještě musí posvětit rada.

„Zasadím se o to, aby toto opatření projednala v nejbližší době a začalo tak platit co nejdříve,“ uvedl Dolínek.

Už teď ale lidé narazí v MHD na letáčky, které je upozorní na nutnost nákupu lístku. Poctivým cestujícím také budou revizoři rozdávat placky za odměnu. Děti od revizorů dostanou dětské lístky, aby si je mohly označit stejně jako dospělí cestující a učily se odmala správným návykům. Součástí kampaně budou rovněž fotopříběhy s tematikou hromadné dopravy, ty budou k vidění v metru.

„Při zaplacení celoroční jízdenky jezdí cestující za 10 korun denně. Ve srovnání s jinými evropskými, a dokonce některými českými městy je to maximálně výhodná cena,“ řekl ředitel Ropidu Petr Tomčík. „V Praze máme čtvrtou nejlepší městskou dopravu v Evropě. Má-li to tak zůstat, musíme se na tom podílet všichni,“ dodal dopravní ředitel dopravního podniku Ladislav Urbánek.