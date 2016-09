Praze leží na účtech volné miliardy, místo investic chce splatit metro

Jaký je výsledek neinvestování? Rozvoj se zbrzdil. Stárnutí infrastruktury se zrychluje. A Praha - paradoxně v době, kdy jsou peníze levné - hodlá předčasně splatit úvěr 8,5 miliardy u Evropské investiční banky. MF DNES na tento plán upozornila před několika dny.

„Peníze uložené na účtech v bankách nám nepřinesou prakticky žádný výnos. Pokud chybějí investiční projekty, jejich čerpání se zpožďuje a peníze se kumulují, rozumný hospodář se zamyslí a použije je na řešení zadlužení,“ vysvětlila náměstkyně primátorky Eva Kislingerová (ANO). Celkem leží Praze na účtech 39 miliard korun, běžně se přitom tato částka dříve pohybovala pod úrovní třiceti miliard.

„Když nemáte do čeho investovat, ať už z toho důvodu, že tomu brání technické překážky rozpracovanosti projektů, nebo nevíte do čeho, je rozumné použít rozpočtový přebytek ke snížení dluhů. Zadlužení Prahy nepatří mezi nejnižší,“ komentoval plán analytik společnosti Deloitte David Marek.

Škoda však podle něj je, že město nevyužije nízkých úrokových sazeb k investicím právě do infrastruktury. „Samozřejmě pokud by byla možnost využít prostředí nízkých úrokových sazeb a byly k tomu vhodné investiční projekty, bylo by to ještě lepší,“ dodal Marek.

Příčin, proč se město dostalo do situace, kdy hodlá splácet úvěry namísto toho, aby si levně půjčovalo a stavělo, je několik. Jedním z hlavních důvodů je, že chybějí projekty, vázne příprava akcí a protahují se výběrová řízení. Takže se peníze hromadí, letos například radní neproinvestovali více než sedm miliard.

„Splacení dluhu není v zájmu Pražanů“

Naopak se zvyšují příjmy (na konci června to bylo o 6,4 procenta více), jelikož se ekonomice daří a rostou třeba výběry DPH či daní z příjmu fyzických osob. Současná koalice ale činí rozhodnutí, která jsou v rozporu s tím, jak bohatá je nyní Praha. Uplynulo sotva pár měsíců, co metropole zdražila vodu s vysvětlením, že musí mít prostředky na výstavbu čistírny odpadních vod na Císařském ostrově.

Nepřipravenost investic vadí i opozici, byť ani v minulém volebním období Praha mnoho velkých akcí nepřichystala.

„Aby zakryli svou neschopnost, tak z ničeho nic navrhují mimořádnou splátku dluhu. Jde o pouhé laciné předvolební gesto, které má za cíl zviditelnit paní náměstkyni pro její kandidaturu do Senátu. To není v zájmu Pražanů,“ uvedl třeba předseda pražské ODS Filip Humplík.

Půjčku, kterou chce Kislingerová předčasně splatit, si město vzalo v roce 2012 na prodloužení trasy metra A. Úvěr měla Praha splatit v roce 2042.

„Předčasným splacením uspoříme 956 milionů za úroky,“ argumentovala náměstkyně s tím, že právě tuto půjčku jako jedinou může město uhradit, aniž za to hrozí sankce. Praha nyní dluží Evropské investiční bance za dvě emise dluhopisů 31,2 miliardy korun, tedy asi 25 tisíc na jednoho Pražana. Pokud náměstkyně splatí úvěr za metro, klesnou úvěry na 22,7 miliardy.