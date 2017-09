Netopýři za noc zbaští tisíce komárů. Vzácné savce můžete poznat blíž

Pražská netopýří noc začíná už v 15 hodin ve sportovním areálu v Záběhlicích a potrvá do 18 hodin. Pozoruhodné noční savce mohou zájemci vidět ještě na různých místech na Benešovsku, Berounsku a v Kladně.

V Česku žije sedmadvacet druhů netopýrů, z toho osmnáct i v Praze. Netopýři se sdružují do kolonií, kde je od deseti jedinců do několika set tisíc členů. Netopýr se může dožít až čtyřiceti let, patří mezi chráněné živočichy, chráněné jsou i jejich úkryty.



„Jeden úkryt využívají dlouho a předávají si jej z generace na generaci. Při zateplování nebo rekonstrukci domu se ujistěte, že tam nejsou netopýři. Práce je třeba načasovat na dobu, kdy jsou netopýři pryč,“ řekla předsedkyně ZO ČSOP Nyctalus a odbornice na netopýry Dagmar Zieglerová.

V domech nejčastěji žije netopýr rezavý, večerní, pestrý nebo hvízdavý.

Zajímavosti o netopýrech Netopýři přes zimu spí a snižují tělesnou teplotu, aby ušetřili energii. Na jaře se probudí a letí do míst, kde samičky zakládají mateřské kolonie. Rodí jedno až dvě mláďata. Na konci léta se mláďata osamostatňují, na podzim se opět páří a letí zpět do zimovišť.

Po narození se mládě přichytí zoubky matce na bříško, ta s ním pak létá.

Na světě je více než 200 druhů netopýrů.

Netopýr létá rychlostí až 55 kilometrů v hodině.

Požírá komáry, housenky, pavouky, brouky, sarančata. Za noc spořádá až tři tisíce komárů.

Upír rudý (nežije u nás) se živí krví dobytka.

Netopýr se dorozumívá a orientuje pomocí echolokace. Vydává krátké signály na frekvenci ultrazvuku, které lidé neslyší.

Když vletí netopýr do pokoje, doporučuje se zhasnout a otevřít okna. Obvykle se zorientuje a vyletí.

„Pokud to nepomůže, vezměte ho do kusu látky a vložte do krabice i s látkou. Do malého víčka mu dejte vodu. Krabici dejte na vyvýšené místo, ale ne na strom. Postačí třeba okenní parapet, odkud může netopýr vylétnout. Jestliže zůstane netopýr na místě do druhého dne, kontaktujte SOS netopýří linku pro Prahu,“ doporučuje Zieglerová.

V případě, že je netopýr poraněný, vložte ho do krabice stejným způsobem a okamžitě volejte na netopýří linku. Někdy se může zdát, že je mrtvý, ve skutečnosti ale může mít nízkou tělesnou teplotu a po zahřátí se rozpohybuje.

Nikdy na netopýra holýma rukama nesahejte. „Někteří netopýři jsou tak citliví, že z pouhého kontaktu s rukou člověka mohou mít smrt, třeba netopýr černý,“ upozornila Zieglerová.

Zraněným netopýrům poskytuje útočiště a péči Česká společnost pro ochranu netopýrů a ochránci přírody ZO ČSOP Nyctalus.

Ochočení netopýři se těší na teplo lidské ruky

Napřed je ošetří veterinářka, jejich poranění se dle závažnosti hojí týdny až měsíce. Někdy se zotaví a vylétnou do přírody, jindy se neuzdraví úplně a jsou odkázaní na péči člověka.

„Několik handicapovaných netopýrů má každý náš lektor doma. U mě žijí na balkoně v sektorových skříňkách, které mají místo dveří pletivo, takže tam mohou poskakovat a pobíhat. Mají tam také kůry a hadry, aby se měli kde schovávat,“ popsala Zieglerová.

Podotkla, že netopýři žijící v zajetí se pak dokonce těší na teplo lidské ruky. Krmí se hmyzem i živými červíky.