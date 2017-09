Praha postaví nové fitparky za 33 milionů. Vzniknou nejpozději příští rok

„První sportoviště by měla vzniknout už letos na podzim, ostatní na jaře příštího roku, aby mohla zájemcům sloužit nejpozději v následující letní sezoně,“ slibuje náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). Jejich zprovoznění bude nyní záležet už jen na tom, kdy městské části stihnou jednotlivé projekty připravit.



Nové fitparky budou určeny pro všechny zájemce od osmi let a dostanou jednotnou podobu, kdy na ploše minimálně 200 metrů čtverečních budou rozmístěna čtyři stanoviště s běžeckou dráhou, která uživatelům nabídnou komplexní procvičení celého těla. Nebude se přitom jednat o žádné nákladné posilovací stroje, jednou z pomůcek bude například běžná hrazda.

Při cvičení tak člověk využije jen váhu vlastního těla. Doporučené soubory cviků budou popsány na barevných tabulích umístěných na jednotlivých stanovištích. Městské části budou mít možnost vybavení dále doplňovat, ale pořízení už budou hradit z vlastního rozpočtu.

Běžecká dráha i posilovací stroje

Radnice Prahy 7 plánuje svůj fitpark umístit do nově budovaného parku U Vody, který se nachází v Holešovicích nedaleko mostu Barikádníků. „Kromě klasického vybavení zde zvažujeme umístit také jeden či dva cvičební stroje pro handicapované,“ říká radní Prahy 7 pro sport František Vosecký (PRO 7).

Podle mluvčí Prahy 13 Evy Libigerové využije městská část dotaci na nové vybavení v Centrálním parku na Lužinách, a to ještě do konce letošního roku. To Praha 4 vytipovala celkem sedm vhodných lokalit, ale o definitivním umístění sportoviště zatím nerozhodla. Jasnější představu má už Praha 2. Z příspěvku magistrátu vznikne fitpark v parčíku mezi ulicemi Neklanova a Zábojova v Nuslích nebo v sadech Svatopluka Čecha na Vinohradech.

V případě Prahy 11 se jedná o umístění venkovní posilovny do Centrálního parku, který se nachází nad vedením trasy metra mezi stanicemi Háje a Opatov. „V zahraničních metropolích je dnes existence fitparků naprosto běžná. Nabízí totiž ideální řešení, jak zkombinovat zdravý životní styl s hektickým tempem velkoměsta. V Praze jich je dosud zoufale málo,“ vítá nynější projekt zastupitel Prahy 11 Ondřej Prokop (ANO).

Venkovní fitparky měly být hotové už loni

S plánem postavit po celém městě desítky plácků na sportování přišlo hlavní město už loni na jaře, kdy se honosilo titulem Evropské hlavní město sportu pro rok 2016. Jenže příprava ambiciózního plánu se tehdy povážlivě zadrhla.

„Jednak jsme řešili spolufinancování s olympijským výborem a také jsme původně sami připravovali zakázku na vybudování všech hřišť. Jenže jednání o specifických podmínkách pro každé z nich by byla ještě složitější, takže jsme se nakonec přiklonili k tomu, že městským částem pošleme finance a ony je vybudují samy podle svých představ. To byl ten důvod, proč to trvalo o něco déle,“ vysvětluje zpoždění náměstek Dolínek.

Nová sportoviště hodlá po vybudování využívat také ČOV, který se zavázal přispět částkou 6,3 milionu korun. „Ve fitparcích, na kterých jsme se domluvili společně s Prahou, bude možné také trénovat a plnit některé disciplíny projektu Sazka Olympijský víceboj, který organizuje Český olympijský výbor. Toho mohou využít školy, sportovní kluby i široká veřejnost,“ informuje mluvčí ČOV Barbora Žehanová.

Praha v příštích letech plánuje stavbu i dalších sportovišť. Vzniknout by měla nová hřiště v bezprostředním okolí základních škol, aktuálně se například připravuje projekt u ZŠ Norbertov v Praze 6, kde dosud podobné zařízení zcela chybělo. Počítá se i s mnohem většími stavbami, které mají sloužit jak profesionálům, tak i amatérským sportovcům.

Město už má například vykoupené pozemky na vybudování nového vodáckého areálu v Troji. Dále zpracovává podklady pro výstavbu až pěti multifunkčních sportovních hal na volejbal, basketbal, házenou nebo florbal, které by měly být přes den k dispozici široké veřejnosti. Do tří let se počítá i se vznikem gymnastické haly pojmenované po Věře Čáslavské, s atletickým stadionem nebo menšími hokejovými halami.