Agresivní opilec vzal na ženu krumpáč, zastavil ho policejní pes

Ženu obývající chatku v zahrádkářské kolonii v ulici Františka Diviše v Praze 10 napadl útočník v pondělí večer. Agresivní muž měl v ruce krumpáč a několikrát s ním udeřil o chatku. Vyděšená žena okamžitě přivolala policisty.

Zjevně podnapilý muž s policisty, kteří na místo přijeli i se služebním psem, odmítal spolupracovat a naopak jim vyhrožoval, že je rovněž napadne. Po policejním psovodovi se dokonce ohnal pěstí. Při jeho druhém útoku policista uvolnil psovi vodítko tak, že agresor musel couvnout.

Muži to však nestačilo a v útoku pokračoval. „Policista proto sundal psovi Orbimu náhubek a nechal ho zákrok dokončit. Pes útočníka kousl do levého podpaží a následně do levé nohy. Pak agresivita muže ustala,“ konstatoval policejní mluvčí Jan Rybanský s tím, že psa může policista při zákroku použít namísto jiných donucovacích prostředků.

Útočník byl ošetřen v nemocnici, kde nadýchal tři promile, pak skončil na policejní služebně. „Pětačtyřicetiletý muž s trestní minulostí je podezřelý z přestupku proti občanskému soužití,“ uvedl Rybanský. Dodal, že policisté případ nadále vyšetřují.