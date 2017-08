Cizinec se pokusil znásilnit ženu, kterou potkal v baru. Zlomil jí nos

Muž se s ženou seznámil několik hodin před útokem v jednom z barů na Jižním Městě. Odtud ji pak zřejmě sledoval až do ulice Brechtova.



„Tam na ni násilník zaútočil zezadu, dlaní jí zakryl ústa a povalil ji na zem. Pak se jí snažil stáhnout kalhoty. Nožem jí rozřízl kalhoty i spodní prádlo. Žena se však bránila a křičela, čímž se jí útok podařilo odvrátit,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.



Muž pak ženu udeřil pěstí do obličeje a zlomil jí nos. Poté jí sebral kabelku a utekl.

„Policisté po muži okamžitě začali pátrat v okolí. Podařilo se jim ho najít v ulici Ke stáčírně, kde ho za použití donucovacích prostředků zadrželi,“ dodal Daněk. Muž nespolupracoval a pokusil se utéct.



Policistům pak řekl, že byl už v minulosti v Srbsku odsouzen na sedmnáct a půl roku za vraždu. V roce 2016 byl po odpykání trestu propuštěn na svobodu.

Jednačtyřicetiletého cizince si převzali kriminalisté čtvrtého policejního obvodu. Po nashromáždění důkazů a provedení výslechů s ním zahájili trestní stíhání pro znásilnění, krádež a ublížení na zdraví. Za to mu hrozí deset let vězení. Zároveň policisté podali podnět na mužovo vzetí do vazby.