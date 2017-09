Oblouky Negrelliho viaduktu se promění v kavárny

Nevzhledné dřevěné bednění, nepořádek, stojící vozidla a omezený průchod pod Negrelliho viaduktem. To je minulost karlínské části historické stavby.

Přítomnost patří dělníkům, kteří celou stavbu opravují. Jak se zdá, v budoucnu by mezi pilíři železničního mostu mělo být občerstvení, obchody a jiné služby.



Podobného oživení se dočkalo několik pilířů už loni v létě, kdy tam chtěli architekti z Centra pro středoevropskou architekturu (CCEA) ukázat, jak lze místo po vzoru zahraničních měst využít.

Pod viaduktem zřídili bistro, pódium pro hudební a divadelní představení i stoly na stolní tenis. Vedle mostu si zase mohli zájemci zahrát plážový volejbal nebo posedět na lavičkách.

„Během několika měsíců se prostory kolem viaduktu proměnily a z původně nevzhledné části Karlína se stalo živé místo, kam se chodili lidé bavit. A tak by to mělo být i v budoucnu. Půjde o významné místo nejen pro danou čtvrť a městskou část, ale pro celou Prahu. K tomu ale samozřejmě potřebujeme, abychom byli vlastníky pozemků u viaduktu,“ říká primátorka Adriana Krnáčová z hnutí ANO.

Využití mostů v zahraničí Paříž: Viadukt umění je jméno pařížského oživení železničních oblouků, v nichž je v současnosti zhruba padesátka řemeslných dílen a ateliérů.

Vídeň: Nepříliš bezpečnou oblast prosvětlil a oživil projekt na obnovu vídeňského viaduktu. Dnes je využívána padesátka oblouků s tím, že v těch dál od zástavby se konají hudební večírky, které končí i třeba ve 4 hodiny ráno. Curych: Modlitebna, bary, obchody, butiky. To vše lze nalézt v obloucích dvou curyšských viaduktů. Jelikož jsou blízko sebe, byly v roce 2010 propojeny tržnicí.

Některé z parcel pod historickým mostem už v současnosti metropole vlastní. Dnes budou radní hlavního města jednat o koupi dalších sedmnácti pozemků, z nichž třináct je přímo pod oblouky.

„Celkem by za 1 357 metrů čtverečních měla Praha zaplatit Českým drahám 4,9 milionu korun,“ popisuje investici radní pro majetek Karel Grabein Procházka (ANO), který tento návrh dává vedení města k projednání.

Oživení viaduktu vyjde na čtvrt miliardy

Kromě koupě pozemků budou radní také jednat o pronájmu několika oblouků u karlínských kasáren společnosti ČSAD Praha holding. Za roční nájemné sedmi parcel má Praha dostávat 129 840 korun.

Pronájem míst pod několika oblouky viaduktu se nelíbí architektce Yvette Vašourkové, která organizovala loňské oživení železniční stavby a spolu s kolegy z CCEA připravila studii možné budoucí podoby oblouků.

Podle ní není vhodné, aby se části prostor město zbavilo, protože to komplikuje koncept využití oblouků. Obává se, že v nich místo obchodů a služeb společnost zřídí sklady, které tam před rekonstrukcí byly.

V nájemní smlouvě, kterou zvažuje město uzavřít, je však poznámka, že Praha může firmě pronájem vypovědět, pokud bude schválena celková koncepce rozvoje oblouků Negrelliho viaduktu.

Architektka odhaduje, že koncepce by mohla být připravena pro schválení do roka. Tudíž by město vypovídalo smlouvu, ještě než by pronájem pozemků začal. Rekonstrukce viaduktu má být hotova v roce 2019.

„Do roku 2020 by mohly pod oblouky vzniknout obchody, občerstvení a jiné služby,“ míní Vašourková.

Během rekonstrukce by se měla do prostorů mezi pilíře mostu zavést kanalizace, voda a elektřina pro zřízení různých pohoštění nebo třeba kadeřnictví.

Architekti z CCEA, kteří by měli být koordinátory projektu, počítají s tím, že se zaplní 44 oblouků z celkových 76. Jejich úprava včetně proměny blízkého okolí vyjde podle předběžných odhadů na 250 až 300 milionů korun.

Rekonstrukce druhého nejdelšího mostu v Praze začala letos v létě a vyjde na více než miliardu korun. Na opravu stavby z roku 1850 dohlížejí památkáři.

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu je v plném proudu: