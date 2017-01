Praha upřednostní autobusy, plynulý průjezd zajistí preferenční pruhy

Uvízlé autobusy hromadné dopravy uprostřed nekonečných kolon. To je běžný jev všedního dne na mnoha místech metropole. A značné zpoždění oproti jízdnímu řádu pak cestující obvykle nesou s nelibostí. Alespoň částečně by se jim mohlo brzy ulevit.

Praha připravuje další rozšíření takzvaných preferenčních pruhů pro autobusy, které jim mají zaručit plynulý průjezd některými problematickými místy. „Vzhledem k tomu, že v jednom autobuse se přepraví násobně větší počet lidí než v jednom automobilu, je žádoucí, aby preference veřejné dopravy byla skutečně i fyzická. Nejen finanční, jíž bylo zlevnění celoroční jízdenky MHD. Zlepší se tak nejen dostupnost, ale i rychlost hromadné přepravy,“ hájí kroky magistrátu předseda zastupitelského výboru pro dopravu Matěj Stropnický (SZ).

Kdo chce, pruhy ignoruje

Do letošního dubna by podle informací organizátora pražské dopravy ROPID měla být tato opatření zavedena hned na šesti komunikacích. Pruh určený pro autobusy, ale také pro taxi, policii, hasiče, záchrannou službu nebo cyklisty začal s novým rokem fungovat ve zkušebním režimu v jižní části páteřní Průmyslové ulice až k Černokostelecké v Praze 15. Během čtyř měsíců překvapí řidiče buspruhy také v Chlumecké ulici na Černém Mostě ve směru do Horních Počernic, v Úvalské v Praze 10 nebo v ulici U Plynárny na Bohdalci.

Ulice, v nichž budou jízdní pruhy pro autobusy Připravené k realizaci - Leden 2017 trvale Svatovítská od výjezdu z Blanky k Vítěznému náměstí Duben 2017

Evropská – úsek mezi ulicí Přední a zastávkou Nad Džbánem

Průmyslová – směrem k Černokostelecké, zkušební realizace přechodnou úpravou

Úvalská – celá ulice až k Černokostelecké

Chlumecká – směrem do Horních Počernic

U Plynárny – po tramvajové trati od ulice Nad Vinným potokem k zastávce Chodovská Hotové projekty Ústecká – mezi Zdiby a Spořickou ulicí v Dolních Chabrech

Beladova – od Tupolevovy ke konečné metra Letňany

Bělohorská – od zastávky Malý Břevnov směrem k Bílé Hoře

Tupolevova – od kruhového objezdu u Kostelecké k zastávce Trutnovská Rozpracované projekty Strakonická – ve zbývajících úsecích mezi Lahovickým a Barrandovským mostem (nutné stavební úpravy)

Na Strži – ve stoupání k ulici Antala Staška Další prověřované lokality Freyova, Spojovací, K Žižkovu, Prosecká, Chodovská, Bělocerkevská, Vídeňská, Bělohorská, Patočkova, Novopetrovická, Lhotecká, Přátelství Kde už pruhy fungují Strakonická, Argentinská, V Holešovičkách, Nad Šutkou, Vysočanská, Modřanská, Zálesí, Ke Krči, Lhotecká, Na Strži, Milady Horákové, Evropská, Vrchlického

Zdaleka ne všem se ale tento záměr líbí. Dopravní expert ÚAMK Petr Vomáčka jej považuje za neúčinný. „Pro lidi by bylo mnohem lepší, kdyby se jich Praha více ptala, kudy má autobus jezdit a jaké části spojovat, než vytvářet omezení a blokovat jízdní pruhy,“ myslí si. V důsledku toho podle něj dojde ke vzniku dalších kolon, navíc spěchající řidiči budou opatření porušovat.

Divoká Praha 6

Spolu se zprovozněním tunelového komplexu Blanka na podzim roku 2015 se výrazně zhoršila doprava v okolí Vítězného náměstí v Dejvicích. Proto ještě v průběhu ledna dojde také k trvalé úpravě kritického místa ve Svatovítské ulici.

Nově by měly autobusy jezdit zhruba do poloviny ulice po tramvajové trati a poté v preferenčním pruhu až k náměstí. Podobné opatření zde funguje už od loňského září, dosud se však jednalo jen o dočasné řešení zavedené v souvislosti s rekonstrukcí nedaleké Korunovační. Vyhrazené pruhy nově vzniknou i na Evropské třídě mezi konečnou tramvají Divoká Šárka a zastávkou Nad Džbánem, navážou tak na ty stávající, které vedou kolem terminálu Nádraží Veleslavín.

Obě místa leží na území Prahy 6, která se dlouhodobě potýká se zahlcením dopravou. Zdejší radnice se proto obává, aby v případě vyhrazených pruhů na Evropské třídě nedošlo ještě k dalšímu zhoršení. „Dopravní opatření ve Svatovítské ulici obecně podporujeme, neboť by v místě mělo významně přispět ke zvýšení plynulosti městské hromadné dopravy. S prodloužením pruhu pro autobusy v Evropské ulici pak souhlasíme pouze za předpokladu, že prokazatelně zlepší tamní dopravní situaci. V opačném případě budeme nuceni trvat na revizi,“ říká mluvčí Prahy 6 Martin Churavý.

(Ne)dostatečné kontroly

Problémem ale zůstávají neohleduplní řidiči, kteří zákaz nerespektují a do míst určených výhradně autobusům vjíždějí a blokují jim tak pohodlný průjezd. Efekt tohoto opatření je pak minimální. Podle dopravního experta Petra Vomáčky je současný stav zaviněn do jisté míry i policií, která podle něj drtivou většinu času na těchto úsecích vidět není.

To ale odmítá policejní mluvčí Andrea Zoulová. Zároveň však připouští, že se na tuto problematiku policisté speciálně nezaměřují. „Takové kontroly se dějí naprosto běžně v rámci dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Cílené akce na vyhrazené pruhy se nedělají, ale jsou součástí každodenního dohledu, to znamená, že se této věci věnuje dopravní i běžná uniformovaná policie.

Naposledy byly preferenční pruhy rozšířeny na Strakonické ulici. V ranní špičce tudy projede za hodinu asi 70 autobusových spojů, které přepravují téměř čtyři tisíce cestujících. Přednostní pruh je vyznačen od Lahoviček po Velkou Chuchli. Z celkové délky 5,8 kilometru Strakonické od Lahovic po Barrandovský most je nyní pruh na 1,8 kilometru. Na území hlavního města bylo dosud nakresleno přes 38 kilometrů vyhrazených pruhů pro autobusy. Ty mají rovněž přednost na některých křižovatkách, kdy se automaticky přepnou semafory tak, aby autobus mohl křižovatkou přednostně projet.