Praha se chce zbavit závislosti na jedné firmě, opozice postup kritizuje

Nejméně miliarda korun přitekla z městské kasy firmě Gordic. Ta je téměř čtvrt století výhradním správcem ekonomického systému Ginis, který zajišťuje účetnictví magistrátu, jednotlivých radnic a stovek příspěvkových organizací.

V březnu však metropoli smlouva s firmou Gordic, kterou Praha minulý rok narychlo prodloužila (více zde), skončí, a radní proto musí znovu řešit, jak fungování ekonomického systému zajistí. Jde o důležité rozhodnutí, jelikož na Ginis při své každodenní práci spoléhají tisíce lidí.

Budoucnost systému chtějí radní představit po svém dnešním jednání. A po dvou letech přešlapování na místě tvrdí, že konečně přicházejí s řešením nestandardních vztahů s Gordicem. Mělo by vyvázat magistrát z mnohaletých vazeb na jednoho dodavatele, pomoci vyhnout se další pokutě a především být více transparentní.

„Jakýkoliv další rozvoj ekonomického systému bude nově realizován na základě otevřené soutěže vícero dodavatelů, což pro město bude samozřejmě znamenat i to, že to bude levnější,“ říká o záměru primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Má to ale háček. Soutěže na rozvoj Ginisu se nebude moci zúčastnit jen tak ledajaká společnost. Gordic si totiž nejprve vybuduje vlastní síť partnerských firem, které budou moci Ginis spravovat i upravovat a prodávat k němu licence. Doposud totiž mohl zasahovat do zdrojového kódu programu pouze jeho vlastník, tedy firma Gordic. Právě z tohoto důvodu Praha společnosti „přihrávala“ zakázky bez otevřené soutěže.

Pražské účetnictví Praha používá pro správu svého účetnictví dva programy od společnosti Gordic . První s názvem Ginis Enterprise (takzvaný velký Ginis ) slouží jako zastřešující platforma pro pražské účetnictví. Druhý, Ginis Express ( malý Ginis ), užívá na 750 městských příspěvkových organizací, jako jsou například školy, domovy důchodců, ale i pražská záchranka či strážníci.

Podle stávající smlouvy platilo hlavní město společnosti Gordic za podporu velkého a malého Ginisu každý rok v součtu přes 82 milionů korun .

. Praha začala systém Ginis poprvé využívat již v roce 1993 .

. Město poté smlouvy se společností Gordic bez výběrového řízení prodlužovalo. V roce 2015 za tento postup Praze Nejvyšší správní soud potvrdil pětimilionovou pokutu od antimonopolního úřadu. Ten rozhodl, že vypsání neveřejné zakázky nepředcházela průkazná analýza, která by potvrdila, že ji může splnit jen jedna firma.

To by se teď ostatně mělo stát ještě jednou. Podle magistrátu však již naposledy a půjde prý pouze o zakázku na podporu systému. Laicky řečeno – Gordic bude nově zajišťovat již jen poradenské služby, aktualizace systému, když se například změní zákon či vyhláška, a také odbornou pomoc, když některému z uživatelů program „spadne“. Za to má od Prahy dostat během čtyř let 240 milionů korun. O vše další se postarají jeho partneři.

„Je důležité si uvědomit, že město je na stávajícím ekonomickém sytému zcela závislé a v tuto chvíli tu není žádné řešení, jak ho zcela nahradit,“ vysvětluje Krnáčová, proč chce Praha část zakázky na účetnictví udat znovu bez soutěže.

Pokud vše půjde tak, jak si primátorka plánuje, Gordic bude metropoli nově nabízet pouze platformu, kterou bude město moci dále rozvíjet.

„Tento rozvoj už bude probíhat prostřednictvím našich partnerů, kteří budou k platformě dodávat další aplikace a agendy, a to v otevřených soutěžích,“ říká Radka Hrstková, mluvčí Gordicu.

V rozpočtu hlavního města by na tento rozvoj Ginisu mělo být vyhrazeno na příští čtyři roky sto milionů korun. Výhodou je, že si město bude moci vybírat z více dodavatelů, a nebude tím riskovat postih ze strany úřadů.

Nápad se však nelíbí některým opozičním zastupitelům, kteří jej považují za pokus obejít zákon o veřejných zakázkách. „Obáváme se, že partnerská síť bude majetkově a personálně provázaná s Gordicem, a tedy půjde i nadále o jednu firmu,“ říká Ondřej Profant (Piráti).

To však Hrstková odmítá. „Žádná z organizací, se kterými jsme dosud vedli jednání o možném vstupu do programu, není s Gordicem majetkově, personálně ani smluvně provázaná,“ říká.

Pirátům vadí i navrhovaná cena zakázek, kterou považují za přemrštěnou a stanovenou pouze podle představ Gordicu, a navíc je prý chyba, že její výši neprojednala komise rady pro informatiku, kde sedí i zástupci opozice.

Nový systém má být do čtyř let

Praha se podle primátorky nicméně nevzdává myšlenky vybrat v budoucnu zcela nového správce účetnictví. Aktuálně prý úředníci pracují na podobě zadávací dokumentace veřejné soutěže, která by měla být hotová v polovině roku.

Jedná se však údajně o složitý proces příprav, a právě proto přistoupila Praha na příští čtyři roky k dohodě se společností Gordic.

„Je totiž nezbytné počítat s tím, že samotná soutěž a následná tvorba nového systému, migrace dat a jeho nasazení do řádného provozu ještě nějakou dobu potrvá,“ vysvětluje primátorka. Podmínkou navíc bude, aby starý i nový systém běžel alespoň jeden rok souběžně.

Piráti však nevěří, že Praha stihne náhradu za Ginis vysoutěžit a zprovoznit dřív, než nová smlouva s Gordicem vyprší. „Soutěž na nový ekonomický systém nám vedení Prahy slibuje už dva roky a zatím se nic závazného neděje, naopak ten současný se stále více propojuje s dalšími systémy,“ říká Profant.

Kromě dvou zmíněných zakázek, tedy pro Gordic a jeho partnery, bude v úterý rada projednávat ještě záměr vypsat soutěž na zajištění takzvaných „integračních služeb souvisejících s programovým vybavením magistrátu“ – další zakázku spjatou s účetním systémem.

I ta se má týkat příštích čtyř let a její předpokládaná cena je sto milionů korun. Této soutěže by se mohly zúčastnit i firmy bez napojení na Gordic. Podle pirátů je ale náplň zakázky popsána velmi vágně a jde podle nich o bianko šek na jakoukoliv práci v oblasti informatiky.

Pokud záměry na vypsání jednotlivých veřejných soutěží radní schválí, budou o nich rozhodovat ještě pražští zastupitelé.