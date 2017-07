Praha schválila nejtvrdší zákaz vjezdu kamionů, nepustil by je téměř nikam

Zákaz je navržen pro všechny nákladní vozy nad dvanáct metrů délky. Na toto opatření by následně měly navázat i zákazy v méně kapacitních ulicích v městských částech, jako je Uhříněves či Šeberov (více čtěte zde).

„Rada to schválila jednomyslně po dlouhé debatě. Z pohledu Prahy je to jediná možná cesta,“ uvedl pro iDNES.cz radní pro dopravu Petr Dolínek.

„Ačkoli děláme vše pro to, aby stát co nejrychleji dostavěl Pražský okruh, tak vše stále vázne. Proto považuji za svou povinnost bránit Pražany tímto způsobem,“ vysvětlil už dřív Dolínek.

Radní se tak rozhodli jít proti ministerstvu dopravy, které je dlouhodobě proti tomuto návrhu a které se bude tímto návrhem zabývat. Reakci resortu server iDNES.cz shání.

Proti nyní již schválené variantě se už ohradili i dopravci. „Je to absurdní nápad, který snad nemůže být ani myšlen vážně. Zákaz by denně vyhnal zhruba deset tisíc kamionů na cestu skrz vesnice a na silnice, které na to nejsou vůbec uzpůsobeny,“ říká Martin Felix, mluvčí sdružení ČESMAD.