Spořilov trápí hluk a emise z dopravy, pomoci má protihluková stěna

Spořilov je čtvrť ze tří stran obehnaná jedněmi z nejvytíženějších ulic v metropoli –Spořilovskou ulicí, Jižní spojkou a ulicí 5. května. Obyvatele tak mají hluk a emise z dopravy přímo pod okny.

Problémy se o poznání zhoršily před šesti lety, když auta začala jezdit po jihozápadní části Pražského okruhu a současně se pro kamiony uzavřela jihozápadní část Jižní spojky. A kvůli tomu, že stále chybí jihovýchodní část Pražského okruhu u Běchovic, si kamiony krátí cestu právě přes Spořilov.

Teď má alespoň části místních obyvatel ulevit stavba velkého protihlukového valu a stěny. Silničáři je postaví na rohu mimoúrovňové křižovatky Jižní spojky a ulice 5 .května. Jde o nejvytíženější dopravní uzel v Praze – denně tímto místem projede 204 tisíc aut.

Protihluková stěna bude hotová už za rok

„Zdejší obyvatelé doplácejí na to, že stát nebyl schopen dostavět úsek 511 silničního okruhu kolem Prahy. Lidem jezdí pod okny tisíce těžkých kamionů denně a na Starém i Novém Spořilově jsou tak porušovány hygienické limity,“ uvedl starosta Prahy 4 Petr Štěpánek (Trojkoalice).

Val a stěna budou dlouhé zhruba 350 metrů a v nejvyšším místě vystoupají nad okolní terén do výšky osmi a půl metru. Magistrát za celý projekt zaplatí 37 milionů korun.

„Stavba bude chránit tuto část Spořilova před nadměrným hlukem, emisemi a vibracemi z těžké nákladní dopravy,“ dodal starosta. Stavební firma se do práce pustí v druhé polovině srpna a definitivně skončí začátkem příštího roku.

Že je situace na Spořilově mimořádně vážná, potvrdily i výsledky rozsáhlých hlukových studií v letech 2014 a 2015. Z dvaceti měřicích míst bylo na devatenácti prokázáno překročení hlukových limitů 60 decibelů ve dne a 50 decibelů v noci.

Ve Spořilově je vysoká koncentrace karcinogenních látek

A o tom, jak špatně se obyvatelům Spořilova dýchá, vypověděla zase studie Ústavu experimentální medicíny AV ČR v roce 2014. Ve všech třech zkoumaných lokalitách, včetně Spořilovského plácku, kde teď vyroste protihlukový val, zjistili výzkumníci překročení povolené koncentrace prachových částic i benzo(a)pyrenu. A to jak ve venkovním ovzduší, tak v bytech.

Benzo(a)pyren je karcinogenní látka zvyšující riziko nádorových onemocnění, která se váže na prachové částice a s nimi se dostává do plic. Pomocí těch nejjemnějších, takzvaných nanočástic, proniká až do krevního oběhu a může způsobovat i větší výskyt kardiovaskulárních onemocnění.

„Jen se zeptejte těch, kteří tam žijí a kterým už třeba zemřeli manželé. A neumřeli proto, že by jinde zemřeli ve stejný den, umřeli také na následky toho, co se tam děje,“ uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD).

Nekvalitní ovzduší a hluk, se kterými se Spořilov dlouhodobě potýká, již několikrát vyburcovaly místní obyvatele k protestům. Například vloni v září blokovali provoz na vytížené Spořilovské spojce. Snažili se tak zejména vyvinout tlak na stát a magistrát, aby co nejrychleji dostavěly východní část okruhu, od které si slibují největší úlevu od škodlivin a hluku.

Vize budoucnosti. Auta v podzemí, nahoře park

Ani po jejím dokončení však nepřestanou Spořilovem jezdit desetitisíce osobních aut denně. Proto radnice zvažuje i jiné možnosti. Chce například postavit protihluková opatření v dalších třech lokalitách. První je Spořilov I, malé sídliště pod Starým Spořilovem. Tam ale půjde pouze o obnovu stávající a již nekvalitní protihlukové zábrany.

„Druhou je nevybudovaná stěna u Jižní spojky pod Krčí, kde ještě není řešení detailně připraveno. A třetí oblast v Braníku u Barrandovského mostu,“ řekl starosta Štěpánek.

Významnější možná je, že radnice také plánuje zcela zakrýt Spořilovskou ulici. Auta by jezdila v podzemí, zatímco na povrchu by vznikl nový čtyřhektarový park, kde by lidé mohli trávit volný čas.

S tímto plánem ostatně počítá i magistrát. Náměstek primátorky Petr Dolínek uvedl, že město má v rozpočtu připravené peníze a letos očekává výrazný posun v projektové přípravě. Kdy město zažádá o stavební povolení, nebo dokonce začne skutečně stavět, ale zatím není jasné.

Starosta Štěpánek zahájení prací předpokládá v roce 2022. Je totiž potřeba nejdříve změnit územní plán a získat územní rozhodnutí. Nicméně se podle starosty zdá, že stavba nebude muset projít takzvanou velkou EIA, tedy posouzením vlivu stavby na životní prostředí. Překrytí Spořilovské by mělo stát přibližně čtyři miliardy korun.

Zachrání Spořilov zákaz tiráků?

Spořilovu by měl také výrazně pomoci zákaz sjezdu kamionů delších dvanácti metrů z Pražského okruhu směrem do města, který nedávno schválila rada hlavního města. Zákaz by se totiž týkal i Jižní a Štěrboholské spojky a Spořilovské ulice, které v současnosti nahrazují nedokončenou jihovýchodní část Pražského okruhu.

Toto nařízení však zatím ještě neplatí. Praha musí nejdříve vypracovat konkrétní návrh, který předá k posouzení dopravní policii a silničnímu správnímu úřadu. Až ty rozhodnou, zda zákaz skutečně začne platit. Projekt jim chce magistrát předložit v září.

Zatím není jisté, jak tyto orgány rozhodnou. Zákaz by totiž v podobě, v jaké si jej radní schválili, donutil kamiony z hradecké a boleslavské dálnice objíždět Prahu středočeskými obcemi, které mají již dnes s nákladní dopravou potíže.