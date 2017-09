Opravy hlavního nádraží v Praze míří do finále, vlaky už jezdí jako dřív

Železničáři začali s rekonstrukcí v roce 2015, oprava měla být hotová v květnu tohoto roku. „Zahájení stavby jsme ale museli posunout z důvodu souvisejících výluk jako jsou třeba opravy tunelů,“ řekla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Termín úplného dokončení opravy je 30. září. „Aktuálně jsme ale dokončili největší práce, které vyžadovaly výluky. Proto je od pondělí možné vrátit vybrané vlaky na hlavní nádraží,“ dodala Šubová.

Součástí stavby za půl miliardy korun byla kompletní výměna skleněných desek mezi žebrovím příjezdové haly, ocelové nosníky dostaly nový nátěr a obměnilo serovněž elektrické vedení.

Vlaky jedou jako dřív

Vlaky jedoucí z Děčína a do Děčína tak pokračují ze stanice Praha Holešovice do Praha hlavní nádraží, kde jízdu končí. Plánovaný příjezd je vždy osm minut po celé. Z Prahy tyto vlaky vyráží z hlavního nádraží vždy v 51. minutě dané hodiny a jedou do stanice Praha Holešovice a dále po obvyklé trase a v plánovaných časech.

Naopak rychlíky „Rokytka“ a „Labe“ na trati mezi Kolínem a Prahou, které během letních prázdnin zajížděly na pražské hlavní nádraží, teď jezdí opět na Masarykovo nádraží.

Spěšný vlak 1904 "Šembera“ z Nymburka do Prahy jezdí i nadále pražské hlavní nádraží.

Odjezdové časy se změní o víkendu a ve svátky na trase Praha - Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem. Vlaky na trase z Rudné a z Hostivice nově jezdí kvůli dokončení oprav až na pražské hlavní nádraží.